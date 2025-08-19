Бивш футболист на „Бела“ се контузи във втората лига на Швеция

Шведският „Вестерос“, в чийто състав основна роля си извоюва бившият играч на „Беласица“ Аксел Таонса, продължава със стабилното си представяне в тамошната лига „Суперетан“, еквививалент на нашенската втора дивизия. В 18-ия кръг 21-годишният котдивоарец не взе участие, но съотборниците му записаха 5-и пореден успех в кампанията и съумяха да се изравнят с досегашните водачи в таблицата „Йоргрите“ и „Калмар“, като триото вече е с по 35 т., с 6 повече от 4-ия „Одеволд“. Победата с 2:1 срещу последния „Йоребро“ обаче не дойде никак лесно, защото бяло-зелените трябваше да преодоляват изоставане в резултата, дошло след гола на левия бек на аутсайдера Дино Салихович в 43-та мин. С мощната подкрепа от трибуните на „Хитачи Енерджи Арена“ домакините излязоха пределно мобилизирани след почивката и още в 49-та мин. Микел Лагефодет, който в този мача започна на десния фланг вместо Аксел, успя да преодолее полския вратар Якуб Оржински и възстанови равенството. В 63-та мин. обратът стана факт, след като 201-сантиметровият датчанин вкара второто си попадение в срещата.

Причината екскомитата да не попадне в групата за двубоя, след като в последните 8 мача бе несмеяем титуляр във формацията на мениджъра Кале Карлсон, разкри агентът му Георги Петров. „Аксел е получил контузия в глезена на една от тренировките през седмицата преди мача с „Йоребро“. Разговарях с него и той ми сподели, че не е нещо сериозно и вероятно ще бъде на линия в гостуването на 10-ия в таблицата „Браге“, уточни Макето.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





