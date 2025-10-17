Бивш футболист на „Вихрен“ и „Беласица“ пропусна важна дузпа на мач с 3 червени картона в Михнево

В зрелищен сблъсък между непобедени дотук отбори, „Ураган“ (Михнево) се наложи с 2:1 над „Бела 08“ (Беласица) и продължава на върха с максимален точков актив. Мачът с 3 гола и толкова червени картони бе изпълнен с много борба, качествени футболни изпълнения и неизвестност около резултата буквално до последния съдийски сигнал. Още в 10-та мин. главният рефер Стефан Коемджиев разреди съперниците, след като изгони Христо Касареев и Стоян Харизанов, които се сбиха, заради нарушение пред пеналта на домакините. Виктор Георгиев изпълни отсъдения фал и гостите поведоха. Въпреки последвалия натиск на ураганите, изравнителният гол падна чак в 69-та мин., когато набег на Николай Тилев между двама бранители завърши с мощна тупалка извън пеналтерията в горния ляв ъгъл – 1:1. Четвърт час преди края тимът от Михнево стигна до пълен обрат. Тогава ветеранът Димитър Масларов изпълни корнер и в настъпилото меле най-находчив се оказа Николай Георгиев, който от въздуха с левачката порази мрежата на трикольорите за 2:1. Драмата обаче предстоеше в 89-та мин., когато след корнер за гостите, вратарят Димитър Новков боксира на главата на играч на „Бела 08“, който без забавяне стреля, капитанът Александър Тилев посегна с ръка и инкасира 3-ия червен картон в мача, а гостите получиха дузпа. С изпълнението й се зае бившият играч на „Вихрен“ и „Беласица“ Ивайло Самарджиев, ала Новков спаси удара му и хвърли в екстаз местните фенове.

Ураганите /сн. 1/ и трикольорите /сн. 2/ изнесоха битка, достойна за челници в класирането Подгорци /сн. 3/ обърнаха стрелите за едно полувреме Основният стрелец на „Огражденец“ М. Стоев /отзад/ се отчете с поредния хеттрик

Другият тим без загуба, „Огражденец“ (Кърналово), разби „Яворница“ със 7:0. До почивката мрежата на листата простреляха Мартин Стоев на два пъти, Тодор Стамболиев и Панталей Цеков, след нея П. Цеков вкара още веднъж, а М. Стоев оформи хеттрик, преди сред голмайсторите да запише името си и Ангел Ашминов. „Калабак“ (Самуилово) задълбочи кризата при действащия първенец на групата „Огражден-Първомай 1955“ (Първомай), нанасяйки му тежка загуба като гост с 6:1. С попаденията на Илия Илиев /15/, Дейвид Василев /20, 70/, Мартин Поляков /30/ Вангел Георгиев /40/ и Радослав Златков /52/ самуиловци съвсем отчаяха първомайските вълци, за които почетно се разписа младият Атанас Тилев в 80-та мин. В последния мач от кръга „Подгорец“ (Коларово) победи аутсайдера „Стрела“ (Петрич) с 4:1. След като получиха ранен гол, до почивката домакините обърнаха мача с попадения на Иван Костов, Иван Тасев и Георги Киров. След паузата Илиян Златков покачи на 4:1, преди Г. Киров да пропусне дузпа малко по-късно.

СТАНЧО СТАНЧЕВ