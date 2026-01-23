Бивш футболист на „Вихрен“ се хвали с екзотичен трансфер в африкански гранд

Бившият футболист на „Вихрен“ Николай Пантев се похвали с екзотичен трансфер в Южна Африка. 24-годишният полузащитник престоя 6 месеца в тима от Сандански през пролетта на 2022 г., привлечен от тогавашния наставник Емил Велев-Кокала, след което от лятото на същата година започва африканската му авантюра с трансфера в камерунския „Виктория Юнайтед“, за да се озове през настоящата кампания в един от грандовете на Ботсвана „Габороне Юнайтед“ и да привлече вниманието и на други отбори от втория по големина и население континент в света след Азия.

„В момента съм в шампиона на Ботсвана „Габороне Юнайтед“, с който участвахме в предварителната фаза на африканската Шампионска лига. Смятам, че се представих добре и това със сигурност повиши интереса към мен. Доскоро водех разговори с ФК „Симба“ от Танзания и сделката беше почти финализирана, но пропадна в последния момент заради вътрешни неразбирателства в клуба. Сега заедно с моя агент установихме контакт с ФК „Стеленбош“ и още два състава от Южна Африка, с които вече има разговори. „Стеленбош“ е един от най-големите отбори в ЮАР и като цяло в Африка. Тимът участва редовно в международните турнири на КАФ – еквивалента на Шампионската лига в Европа, и беше полуфиналист в турнира за Купата на конфедерациите през миналата година. За мен да играя за този клуб би било истинско футболно предизвикателство“, коментира Пантев.

Кариерата на халфа тръгва в ранна детска възраст в академията на „Черно море“, е оттам в ДЮШ на „Спартак“ /Вн/, „Локомотив“ /Пд/ и „Сокол“ /Марково/. С екипа на варненските соколи записва 12 мача за първия отбор. По нашенските терени играе още за „Черноморец“ /Балчик/, „Светкавица“ и „Волов“ /Шумен/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ