Бивш футболист на Пирин смени Армения с Португалия

Бившият футболист на Пирин Благоевград Аюб Абу смени Армения с Португалия, съобщава Pirinsport.com. Той ще играе за втородивизионния КД Фейрензе, където до преди месец играеше бившият национал Стивън Петков. Той пък се завърна в Ботев Пловдив.

Абу си тръгна от Благоевград,след изпадането на орлетата през лятото на 2024-та година и подписа с арменския Урарту,с който игра и в Легата на конференциите.

Мароканецът с испански паспорт бе желан и от Черно море.

Любопитното е, че Абу е преминал през школите и на Барселона, и на Реал Мадрид. Бил е още в Хетафе и Райо Махадахонда, както и в италианския СПАЛ. Именно от този клуб той преминава в Царско село, откъдето е забелязан от Пирин и по-късно бе привлечен в благоевградския клуб.





