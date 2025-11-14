Бивш халф на „Беласица“ влезе в елита на Швеция с 9 гола и 7 асистенции

Бившият халф на „Беласица“ Аксел Таонса и неговият „Вестерос“ не само скоропостижно се завърнаха в шведския елит Алсвенскан, но в последния момент спечелиха второто футболно ниво Суперетан в скандинавската държава. Това стана възможно, след като досегашният лидер „Калмар“ загуби у дома с 1:2 от „Фалкенбргс“, а в същото време зелено-белите победиха „Варберг“ с 4:1 пред 7044 зрители на домашния стадион „Хитачи Енерджи Арена“ и оглавиха крайното класиране с 65 точки.

Котдивоарецът се превърна в любимец на зелено-бялата публика Бившият комита и съотборниците му празнуват триумфа

Шоуто отново открадна 21-годишният котдивоарец, който беше най-добрият в редиците на „Вестерос“, отчитайки се с гол и 2 асистенции. Гостите поведоха в 44-та мин. с гол на косоваря Ерион Садику, колкото да направят последвалия обрат още по-сладък. В 47-та мин. Аксел сервира за изравнителното попадение на Юлиус Йохансон, а след още 300 секунди сам стори обрата, осребрявайки пас на Йенс Магнусон, с което хвърли в делириум феновете, които се бяха събрали да отпразнуват промоцията в елита, но получиха като бонус и купата за първо място. В 79-та мин. Аксел подаде на Микел Лагефодет за 10-ия гол на тарана през сезона, а в 3-та мин. на добавеното сенегалецът Сиди Соу вкара 4-ия гол. Така финалният щурм на Кале Карлсон и хората му, включващ 8 поредни победи, завърши по най-добрия начин, като първо бе гарантирана директната промоция, а в последния кръг бе спечелена и лигата. Бившият комита изигра 25 мача, в които отбеляза 9 гола и подаде за още 7, а по-системата „гол плюс пас“ е най-ефективният играч на „Вестерос“, бивайки замесен във всеки 4-ти гол на най-мощната атака в лигата, завършила с 64 попадения.

СТАНЧО СТАНЧЕВ