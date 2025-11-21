Бивш халф на „Беласица“ се оглежда за отбор във Втора лига

Бившият полузащитник на „Беласица“ Георги Станимиров е обект на интерес от няколко клуба във Втора лига. През този сезон той се подвизава в „Ловеч“, където сякаш намери мястото си и бе сред най-добрите играчи на 5-ия кръг в Северозападната Трета лига. Той се разписа веднъж и подаде за още 7 попадения през есенния полусезон, който вече приключи. Бъдещето на „Ловеч“ обаче е поставено на карта. При негативен развой, край Покрития мост ще трябва да се разделят с най-добрите си състезатели и най-вероятно Станимиров, като един от най-конвертируемите футболисти в състава, отново ще се завърне при професионалистите.

Г. Станимиров /вляво/ не успя да се наложи в „Бела“, но сега може отново да заиграе във Втора лига



Георги пристигна през лятото на 2022 г. на стадион „Цар Самуил“ с идеята да подсили току-що спечелилия промоция за Втора лига тим на бяло-червените. На 20 години тогава, халфът идваше от португалския „Кастраенсе“, с чийто екип бе станал първенец на Четвърта дивизия и спечелил Суперкупата, която е еквивалент на трофея на АФЛ, но за португалския аматьорски футбол.

Халфът с трофеите в Португалия, преди да пристигне в Петрич



Петрич халфът не успя да излезе от периферната роля, която му бе отредена, записвайки участие в едва 5 мача за комитите при Иво Тренчев и наследилия го Венцислав Иванов. След есенния дял Станимиров напусна „Бела“ и премина последователно през „Струмска слава“ и „Бдин“, като във Видин отново игра под ръководството на В. Иванов. За двата отбора Георги се включи солидарно в по 15 мача и се разписа веднъж за радомирци. Следващата му спирка бе в Самоков, където остана сезон и половина в „Рилски спортист“, където се превърна в основен играч за наставника Пламен Крумов, преди това лято да стане част от „Ловеч“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ