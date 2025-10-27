Бизнесдамата Тонка Трайкова поведе 1:0 на община Благоевград в спора за частния имот в парк Бачиново

Административен съд обяви за нищожна заповедта на кмета Методи Байкушев, с която забрани почистването на саморасляци и отсичане на 3 ореха

Бизнесдамата Тонка Трайкова спечели дело в Административния съд срещу община Благоевград. Предмет на спора е заповед на кмета Методи Байкушев, с която преди половин година бе наредено да се преустановят всички дейности по премахване и отсичане на самонастанила се храстовидна и дървесна растителност в имот в парк Бачиново в Благоевград, собственост на „Грейди трейд“ ЕООД. Под забрана за изсичане попаднаха 3 орехови дървета в имота с площ от 10 381 кв.м, с трайно предназначение „спортно игрище“, който фирмата на Тонка Трайкова притежава от 12.01.2022 г.

На 1 април 2025 г. дружеството депозирало пред общинска администрация заявление, с което уведомили общината за намерението си да оградят имота си с лека ажурна ограда по имотната му граница. В тази връзка поискали разрешение за изсичане на самозалесила се растителност от различен вид. На 11 април с писмо от инж. Светла Захариева, заместник-кмет по строителство, екология и европроекти, получили разрешение. На 24 април обаче комисия от служители на общинска администрация – Благоевград извършила нова проверка в имота на Тонка Трайкова в парк Бачиново.

Проверяващите установили, че са премахнати 80 акации, 3 явора, 2 бряста и 1 орех. В имота били останали 269 дървета, от които 261 акации, 3 ореха, 1 бряст, 1 бор и 3 сливи. Констатирано е, че в съседния имот, който е общинска собственост, била натрупана голяма земна маса и изкоренена растителност, без да има съгласие за това. Установено е, че 1 бр. орех е бил премахнат без експертно становище и съгласие на община Благоевград, доколкото дървото се явявало защитен вид по смисъла на чл. 34 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. Комисията е изготвила констативен протокол, като, предвид наличието на 3 бр. орехови дървета в имота на „Грейди Трейд“ ЕООД, предложила на кмета на община Благоевград да преустанови тяхното премахване с издаването на заповед. На 28 април кметът на община Благоевград Методи Байкушев издал заповед, с която на основание чл. 122, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие, е наложил на „Грейди Трейд“ ЕООД принудителна административна мярка, изразяваща се в преустановяване на всички дейности по премахване и отсичане на самонастанила се храстовидна и дървесна растителност в имота, като са изложени мотиви за предварителното изпълнение на заповедта.

Заповедта е връчена на управителя на дружеството на 5 май. На 15 май чрез системата за сигурно електронно връчване заповедта е обжалвана директно в Административен съд – Благоевград. В жалбата дружеството иска отмяна на кметската заповед и прави искане за спиране на предварителното изпълнение. В хода на делото е назначена съдебно-техническа експертиза, като вещото лице е посочило, че поземленият имот, собственост на дружеството жалбоподател, попада в устройствена зона за озеленени територии, в частност зона за паркове, градини и озеленяване – проектни. Заключението на експерта не е оспорено от страните, и е прието от съдия Иван Шекерлийски. В преценката си съдията счита, че жалбата е основателна, а заповедта на кмета е нищожна. Според съдията със заповедта си кметът Байкушев по същество е оттеглил разрешението, което е дал зам. кметът Захариева на фирмата на Трайкова да почисти саморасляци в нейния имот, без този административен акт /писмото/ да е бил отменен по съдебен ред с влязло в сила съдебно решение, или преразгледан. Кметът е излязъл извън пределите на материалната си компетентност, поради което въпросната заповед е нищожна, счита съдия Шекерлийски. С тези мотиви той обявява кметската заповед за нищожна и осъжда общината да плати на „Грейди Трейд“ ЕООД съдебни разноски в размер на 1250 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Припомняме, че след случая благоевградската бизнесдама Тонка Трайков свика нарочна пресконференция,

на която заяви, че кметът на община Благоевград Методи Байкушев за пореден път спира инвестиционното намерение, касаещо нейния имот в парк Бачиново.

Адвокатът й Георги Чорбаджийски нарече действията на общината „административен терор, административен произвол, правен абсурд”, в който общината пречи вместо да съдейства на собственик на частен имот да го разчисти. На пресконференцията беше и треньорът по тенис Руен Калибацев, който определи като абсурдно да не се разрешава на собствениците на имота, върху който бяха изградени старите тенис игрища, да инвестират в развиването на спортна дейност. Появата на Калибацев беше прелюбопитна, като се има предвид, че той беше приятел на бащата на кмета – строителния бизнесмен Петър Байкушев, който почина през февруари тази година. Тонка Трайкова дори заяви, че ще бъде принудена да преосмисли оставането си в Благоевград и да затвори и премести бизнеса си.

От община Благоевград тогава се въздържаха от коментар и спорът остана в съдебното поле, а как ще приключи, предстои да разберем.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА