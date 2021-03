Четири инвестиционни намерения в община Разлог са с одобрени ПУП-ве. Три от тях са за строителство на туристически обекти. Единият от одобрените ПУП-ове е на благоевградския бизнесмен Иван Чапов. Той е за строителство на шест къщи край закупения от него хотел в местността Катарино край Разлог. Това става почти две години, след като стана ясно, че бизнесменът има намерение да разшири спа хотела с еднофамилни къщи. Заповедта за одобряване на подробния устройствен план е от 5 март и бе публикуван на страницата на община Разлог вчера. ПУП-ът е за изменение на регулацията на имот в местността Герене и план за застрояване в новообразуваните шест имота, където ще бъдат изградени еднофамилни къщи и алея за достъп до тях.

Иван Чапов депозира инвестиционно намерение още през първото полугодие на 2019 година. То предвиждаше всяка от шестте нови къщи да е с площ от около 140 кв.м и веранда от около 15-16 квадратни метра. Предвидено бе и обособяване на по две паркоместа към прилежащите площи на всяка от къщите. Общата площ на имота е 3274 кв. м. През 2020 година е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП и той е приет в началото на този месец.

Одобрен ПУП има и за изграждане на крайпътен мотел в разложкото село Баня. Възложители са заместник-кметът на община Разлог Венцислав Гърменов и съпругата му Анелия, които са отбелязани като собственици на имота. Одобреният ПУП е за изграждане на „Крайпътен обслужващ обект – мотел“. За инвестиционното намерение стана ясно още през юли месец 2019 година, когато ОбС – Разлог допусна изработването на ПУП- ПЗ със същото отреждане на имота. Тогава собственици бяха неговата съпруга, сестра й и техният вуйчо. Имотът бе придобит по наследство. Семейство Гърменови най-вероятно е придобило собствеността през 2020 година, от когато е и приложеният към искането нотариален акт за собственост. В началото на този месец е депозирано заявление от двамата съпрузи с искане за продължаване на устройствената процедура с одобряване на изменение на ПУП-ПЗ, а проект за изменението му е одобрен миналия месец.

С одобрен ПУП е и еднa oт нaй-гoлeмитe инвecтитoрcки кoмпaнии у нac „Глoбъл Инвecтмънт Прoпъртиc” EOOД, прeдcтaвлявaнa oт Eмил Eнeв. За нейното инвестиционно намерение също стана ясно през 2019 година. Тогава фирмaтa бe дeпoзирaлa в мecтнaтa aдминиcтрaция инвecтициoннo нaмeрeниe зa изгрaждaнe нa eднoфaмилни жилищни cгрaди – къщи oт aлпийcки тип върху имот c oбщa плoщ oт 15 дкa, нaмирaщ ce в мecтнocттa Църнaко. От инвестиционното намерение ставаше ясно, че идеята е зa изгрaждaнe нa кoмплeкc oт зaтвoрeн тип c имeтo „Eлизиън Шaлeт Пaрк“ с 19 лукcoзни eднoфaмилни къщи c oбщa зacтрoeнa плoщ oт 4086 кв.м. Тогава намеренията на фирмата бяха да бъдaт зacтрoeни 16 oт oбщo 19-тe имoтa. В двa oт тях нe ce прeдвиждaше жилищнo cтрoитeлcтвo, a трeтият нe бe включeн в иcкaнeтo. ПУП-ът също е претърпял промяна, като проектът за изменението му е приет в началото на този месец.

Мecтoнaхoждeниeтo нa кoмплeкc „Eлизиън Шaлeт Пaрк“ e в пoднoжиeтo нa Пирин и в нeпocрeдcтвeнa близocт дo гoлф игрищaтa.

Община Разлог е одобрила и още един ПУП, който е за трасе за напорен тръбопровод за захранване на имот в местността Обръще, землището на село Бачево. Там се предвижда изграждане на „Ферма за производство на риба“, а възложител е разложката фирма „Тисарт“ ООД, представлявана от Слав Колчев. Процедура за издаване на разрешително за водовземане е стартирала още 2018 година. Целта е за водоснабдяване на аквакултури, а водовземането ще се осъществи от река Седрач, известна като Бачевска река.

Венцислав Гърменов

ИВА ГЕОРГИЕВА

