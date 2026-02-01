Бизнесменът от Симитли и зеленчуков милионер Н. Стоименов 5 г. съди митничар заради глоба от 750 лв.

Повече от 5 години най-мощният зеленчукопроизводител в страната, собственик на 70 000 дка земя и крупен зърнопроизводител Николай Стоименов от Симитли се опитва по съдебен път да отмени санкция от 750 лв. на фирмата си „Белбултранс“ ЕООД, чийто оборот в годината, когато Стоименов е глобен, е бил 8 690 000 лв.

Делото тръгва през 2020 г. в Административен съд – Благоевград, през 2021 г. вече е във ВАС и въпреки че има влязло в сила съдебно решение на 8 август 2022 г., Стоименов се позовава на новооткрити доказателства и възобновява делото в 5-членен състав на ВАС. Вчера обаче последните магистрати, принудени да губят време с опита на богаташа да си върне повече от нищожната за него сума, остави без разглеждане жалбата му, която е трябвало да бъде внесена до 1 г. след съдебното решение, и прекрати без право на обжалване съдебния процес.

Любопитният казус възниква на 27 февруари 2020 г., когато на ГКПП – Кулата контрольор на Митница Югозападна спира влекач с полуремарке на Стоименов и го санкционира със 750 лв., представляващи компесаторна такса за ползване на платената пътна мрежа без предварително заплащане на определената от закона такса.

Николай Стоименов Павел Стоименов

Оказва се, че такса всъщност е платена, но по-малка от предвидената – шофьорът на влекача вероятно умишлено намалил в декларацията броя на осите на влекача, за да спести някой и друг лев. Затова и митническият служител разпорежда плащането на въпросната компесаторна пътна такса и шофьорът я превежда по банков път, за да може да напусне страната. Щом се прибира в Симитли, шефът му обаче решава, че ще си върне парите, и започва съдебната сага срещу митническия служител, позволил си да го глоби.

През годините по делото е назначавано вещо лице, привеждани са като доказателство снимки, записи от регистри на „Интелигентни трафик системи“ и Националното тол управление, сравнявани са тол декларации, таблици, данните в бордовото управление и т.н. В крайна сметка резултатът е 1:0 за правосъдната система срещу бизнесмена от Симитли, който вероятно трябва да плати по продължилите 5 г. дела доста повече за адвокати, съдебни такси и разходи на Митница Югозападна, отколкото е стойността на платения акт.

Николай Стоименов и брат му Павел Стоименов са доста известни в Симитли не само с бизнеса си, но и с политическите заигравки на втория. През 2024 г. например Павел Стоименов беше кандидат-депутат от партията на Васил Божков „Център“ и според официалните отчети пред Сметната палата това му струва 230 000 лв. спонсорство на партията. Като не стана депутат, миналата година П. Стоименов пристана на „Величие“.

Братята имат в Симитли фуражен завод, построен с финансиране по Програмата за развитие на селските райони, а брашното изнасят главно в Македония и Гърция. С 12 млн. лв. лични средства направиха още зърнобаза и склад за съхранение на зеленчуци в Симеоновград. Преди 2 г. вдигнаха бензиностанция в гр. Симитли, а миналата година се захванаха със строителството на хотелски комплекс с басейни, казино, спа център, ресторант, лоби бар, зала за боулинг и билярд и т.н. върху 30 дка в с. Марикостиново.

ВАНЯ СИМЕОНОВА