Бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество утре, отмениха го

Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Томислав Дончев отменя насроченото за утре заседание на Съвета, съобщиха от правителствената информационна служба.

Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната, пише в съобщението. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета. Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

Припомняме, че извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше е насрочено за утре от 10:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет. Дневният ред включваше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година.

Вчера, след среща с президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати. Тя обясни, че очаква внасянето на бюджета в парламента, но само след дискусиите в НСТС и след като бъде приет от правителството. БТА