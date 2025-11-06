Бизоните втори за купата след най-тежката си загуба в турнира

Рекордьорът по държавни титли „Бизони“ (Бл) загуби от „София Блус“ с 0:21 у дома финала от турнира за купата на България по бейзбол. Това е най-тежкото поражение за благоевградчани в проявата. Успехът на гостите, сред които бе и юношата на бизоните Николай Каращранов, им донесе 9-ти трофей в надпреварата. Така те изпревариха големия си съперник, който има 8 национални купи във витрината си. Софиянци спечелиха само за 5 ининга на стадион „Портър Фийлд“ в парк Бачиново. Нокаута понесе питчерът Александър Благоев, останал на възвишението през целия мач. Столичани удариха над 20 хита, включително и два хоумръна. Изстреляха ги Килиан Мийе и Евгений Черноземски. Французинът започна като питчер и хвърля в първите три части, а последните две защити изнесе Димитър Насъпов-Бъзо. По-рано в ½ финалите бизоните пречупиха „НСА-Лъвове“ (Сф) с 5:4, а блусарите прегазиха „Академици“ (Сф) с 16:3 (нокаут в 7-ия ининг). ИВАН ДИМИТРОВ