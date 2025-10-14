Бизоните загубиха финала за титлата с тежък нокаут, топка нацели физкултурника Р. Калибацев на трибуните

„Бизони“ (Бл) загуби финалната серия за бейзболната титла от „София Блус“ с 1:3 победи и остана със сребърни медали в държавното първенство. В последния сблъсък на стадион „Портър Фийлд“ избраниците на играещия наставник Ясен Неделчев претърпяха тежък нокаут с 1:16 в VI ининг, след като за трети пореден мач не успяха да направят повече от 1 точка срещу най-добрия български питчер в момента Евгений Черноземски. Столичани, в чиито редици се подвизава благоевградчанинът Николай Каращранов, дръпнаха с 4:0 във втората част. В края на четвъртия ининг Теодор Димитров удари мощен хоумрън и прати топката в река Бистрица, ала това се оказа единственият проблясък в представянето на домакините. В следващата част блусарите отвърнаха с хоумрън на френското си попълнение Килиън Мийе, а резултатът стана 9:1. До края на частта стартерът Александър Благоев пое още 3 пункта и в VI ининг бе заменен на възвишението от Т. Димитров. Той също отнесе 4 т. и бизоните трябваше да се разпишат поне веднъж, за да останат в битката. При последната им атака Т. Димитров батира в прасеца на Черноземски, който се сви от болка и стресна своите. Медицинската намеса с обезболяващ спрей обаче го изправи на крака и националът довърши мисията си. Малко по-рано късмет при контакта с топката извади и дългогодишният местен учител по физическо възпитание и треньор по тенис Руен Калибацев. Физкултурникът пенсионер седна на трибуните в 4-ата част и минути по-късно бе нацелен в гърба от Теодор Каракашев, докато хортуваше с благоевградския ексдепутат и многократен държавен шампион с „Бизони“ Андрей Гюров. Преди да срещне тялото на Калибацев флайаутът на столичният батер рикушира в клон на дърво и омекоти удара в плътния елек на изненадания зрител. „Добре че не ме тупна по главата, тук трябва да раздават каски. Завеждам дело срещу Ясен Неделчев“, пошегува се разминалият се само с уплаха Р. Калибацев. Иначе двубоя безукорно изнесоха дупнишките рефери Иван Пасков-Ванцата и Кирил Ананиев.

Сребърният медалист „Бизони“ и новият стар шампион „София Блус“ с Н. Каращранов (вторият отдясно горе) след края на финала

Е. Черноземски получава медицинска помощ след удара на Т. Димитров Р. Калибацев и А. Гюров се оказаха под обстрел на трибуните

Ив. Пасков и К. Ананиев нямаха проблеми с мача

ИВАН ДЕЛЧЕВ