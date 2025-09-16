Бизоните пробиха до финала, шампионът „София Блус“ хвърли „Койоти“ на лъвовете

Отборът на „Бизони“ (Бл) надигра „НСА-Лъвове“ (Сф) с 2:0 победи в серията и се класира за финала на Българската бейзболна лига (ББЛ). Избраниците на наставника Ясен Неделчев разгромиха софиянци с 24:2 (нокаут в 5-ия ининг) на стадион „Диана“, а ден по-късно довърши работата си с 13:6 на своя „Портър Фийлд“. В директния спор за титлата благоевградчани срещат шампиона „София Блус“. Неизменният носител на титлата през последните 8 години нямаше проблеми с „Койоти“ (Дуп) и стигна до чист успех в мача с 19:5 (нок. в 7-ия ининг) на ст. „Октомври“ и с 23:2 (нок. в 5-ия ининг) на ст. „Левски“ след 24 ч. Шампионската серия във формат „3 от 5“ започва с 2 домакинства на „Блус“ на 27 и 28 септември. Третият и евентуално четвъртия двубой са в парк „Бачиново” (4-5 октомври), а ако се стигне до решаващ пети сблъсък, носителят на трофея ще бъде излъчен в София на 11 октомври. Бизоните се борят за 23-та държавна титла, а столичани преследват 9-а. В малкия финал койотите стартират с гостуване на лъвовете на 27 септември. Вторият мач е на другия ден в Дупница, а при равенство след размяната на домакинствата битката ще бъде решена на ст. „Диана“ на 4 октомври.

Играещият наставник Я. Неделчев изведе „Бизони“ до финала за титлата Койотите все още имат шанс за медали през този сезон

ИВАН ДЕЛЧЕВ






