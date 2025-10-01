Бизоните пробиха шампиона и му отнеха домакинското предимство на финала, победа дели койотите от бронза

„Бизони“ (Бл) надигра защитаващия държавната си титла „София Блус“ с 19:15 като гост в първия мач от серията за златните медали и практически отне домакинското предимство във финала на столичани. Мачът на стадион „Октомври“ в Студентски град изобилстваше от грешки в защитата на блусарите и хитове в атаката на благоевградчани. Канонадата се изсипа върху двама питчери на софиянци – Стефан Бешков и Димитър Насъпов. С два хоумръна за бизоните се отличи Мартин Андонов. Д. Насъпов отговори с 2 топки зад оградата, ала гостите удържаха натрупаната разлика. За 22-кратните шампиони също хвърляха двама – Теодор Димитров и Александър Благоев.

„Блус“ реагира с убедителен успех ден по-късно на същия терен – 11:1 (нокаут в 7-ия ининг). Цял мач на възвишението беше асът на столичани Евгений Черноземски, а поражението поеха питчерите Петьо Петков и Иван Ангелов. Черноземски изстреля и хоумрън, а Бешков се възползва от неразбории в аутфилда на бизоните и осъществи нещо като голям шлем – с удар в игрището при пълни бази ветеранът стигна обратно до хоума след спирания на втора и трета база. При резултат 1:1 победи шампионската серия се мести за два мача в Благоевград. Така „Бизони“ има шанс да се бори за 23-ия си трофей от първенството пред собствена публика през уикенда. Ако „Блус“ вземе един от мачовете на ст. „Портър Фийлд“ в парк Бачиново, то първенецът ще бъде излъчен в София на 11 октомври.

М. Андонов удря първия си хоумрън на ст. „Октомври“ П. Петров нацелва поредния хит за стратегическия успех на бизоните в София Опитният Г. Тренков внася сигурност в дупнишките редици Койотите изпуснаха отличен шанс да грабнат третото място още у дома

Битката за бронзовите медали също се завърза. „НСА-Лъвове“ (Сф) и „Койоти“ (Дуп) размениха по една победа навън и ги очаква решаваща битка в София в събота. Дупничани се наложиха с 26:12 в пълен 9-инингов мач на ст. „Диана“. Хоумрън за победителите удари Викторио Величков, а за домакините – Данаил Тренев. 24 ч. след това столичани биха с 8:5 на ст. „Левски“. Те дръпнаха с 6:1 във 2-ия ининг и удържаха щурма на койотите. Същевременно бе определено крайното класиране извън Топ 4. „Академици“ излезе победител в столичния трибой с „Юнак“ и „Атлетик“, след като спечели мачовете и срещу двата съперника, съответно с 11:1 и 12:9. Така студентите се наредиха 5-и, а юнаците са 6-и след успех с 21:8 над атлетите.

ИВАН ДИМИТРОВ





