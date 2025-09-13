„Бизони“ и „Койоти“ влизат в плейофите за титлата с тежки гостувания в София

Бейзболните отбори на „Бизони“ (Бл) и „Койоти“ (Дуп) влизат в плейофите за титлата с тежки гостувания в София днес. Благоевградчани завършиха на трето място в редовния сезон и срещат втория „НСА Лъвове“ (Сф), който има домакинско предимство в серията до 2 победи от 3 мача. Двубоят започва от 15.00 ч., а по същото време дупничани играят с шампиона „София Блус“ при идентични условия, защото финишираха четвърти след първата фаза на българската бейзболна лига. Ответните сблъсъци са утре от 14.00 ч. Тогава избраниците на играещия наставник Ясен Неделчев ще разчитат и на горещите си фенове на стадион „Портър Фийлд“ в парк Бачиново, а койотите се надяват да избегнат отпадането в два мача с поражение на своя ст. „Левски“, което изглежда непосилна задача, ако се съди по резултатите им от началото на годината и кадровия потенциал на блусарите. Ако се стигне до трети сблъсъци, те трябва да се състоят на 21 септември в столицата.

