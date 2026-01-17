Биологично невъзможната сексуална фантазия, която жените копнеят да изпробват

Британците все по-често изразяват интерес към пегинга – практика, при която жената прониква анално в партньора си – като търсенията по темата са нараснали с 50% само за последната година.

Но някои жени вече издигат интимните експерименти на следващо ниво: те искат да еякулират в своите партньори.

28-годишен мъж, който пожелава да остане анонимен, разкрива в Reddit, че приятелката му „обожава идеята да може да свърши в него“. Той самият споделя, че харесва аналните игри и пегингът го възбужда, но признава, че „биологично това е невъзможно“, тъй като жената няма пенис.

Въпреки това фантазията е популярна сред жените. Много от тях споделят желанието да изпитат преживяването на свършване в партньора и изразяват удовлетворение, че не са единствени с такава фантазия.

Продажбите на секс играчки следват тенденцията

Секс индустрията предлага решения, които да доближат преживяването до реалността. Еякулиращи страпони, например, позволяват на жените да „свършат“ в партньорите си чрез специални дилда, а продажбите им растат значително. Lovehoney отчита 19% увеличение на еякулиращите дилда от 2024 до 2025 г., като моделът „Squirting 10 Functions Rechargeable Dildo Vibrator Seven Inch“ отбелязва впечатляващ ръст от 114% в продажбите.

Експертът по връзки Анабел Найт обяснява, че тези играчки позволяват на жените да поемат водещата роля, като внасят новост, реализъм и очакване в сексуалното преживяване и засилват удоволствието и за двамата партньори, пише Metro.

Фантазията е за власт, а не за пенис

Според сексолога Кортни Бойер, причината жените да желаят да еякулират в партньорите си е свързана с властта.

„След като жените придобиват по-равностойно положение в обществото, те могат да изразят това и в сексуалния контекст, като обърнат познатия сценарий“, обяснява тя.

Фантазията не е свързана със „завист към пениса“, както твърди класическата психоанализа на Фройд. Пенисът е символ на власт, която традиционно се асоциира с мъжете.

„Жените завиждат за властта, а не за анатомията“, подчертава Бойер, добавяйки, че динамиката може да бъде особено еротична, защото размива табута и полови роли.

Това показва, че двойките са все по-отворени да експериментират и да изследват нови начини на интимност, като секс играчките и новите сексуални практики стават част от този процес.