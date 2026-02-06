Биотероризъм! Опасната туларемия се завърна, има болен в Дупница

Опасна инфекция се разпространява в момента в Югозапада – туларемия. В района на Дупница е заразен 65-годишен мъж, който е с увредено общо състояние. Има висока температура и увеличени шийни лимфни възли. Това обясни пред медиите проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Последната голяма епидемия на туларемия бе през 1997 г. в землището на Алдомировци, в района на Сливница. След това мина северно от Балкана и стигна до Врачанско. Разпространи се и на юг. В момента случаят е в област Кюстендил. Искам да обърна внимание на колегите, че когато наблюдават силно уголемени лимфни възли в областта на шията, да не предприемат веднага хирургически интервенции и лъчетерапия, а да изпратят материал в Националния център по заразни и паразитни болести, в лабораторията за особено опасни инфекции (при затвора, не в централната сграда)“, обърна внимание медикът.

По думите му туларемията преди 29 г. сериозно е разболяла 380 души. Тя е в списъка на особено опасните инфекции и е квалифицирана в група А, като оръжие за биотероризъм, тъй като много малко количество бактерии могат да предизвикат заболяването.

„Заразяването става като се ядат немити плодове от мазетата, пипат се буркани, които може да са били налазени от заразени мишки или картофи, които се белят, без да се мият ръцете. Ако не се лекува инфекцията, лимфните възли на шията могат да се перфорират и да се инфектират допълнително. Тогава ще настъпят тежки усложнения, заплашващи живота. Честа форма на туларемията е пневмонията, която е по-тежка от другите, придобити в обществото и се лекува само с антибиотици, които действат на вътреклетъчните микроби“, обясни експертът.

„Туларемията се разпространява сред природата, сред дивите животни. Преносители са зайците. За първи път микроорганизмът е бил изолиран преди повече от 100 г. в Калифорния. В нашата страна през 1997 г. тя дойде с гризачи от Косово по време на войната“, каза още проф. Тодор Кантарджиев.