Бирено-медени свински ребърца на фурна

Необходими продукти:
- около 1 кг ребъра/гърди
- • 1 л бира
- • 100 г мед
- • около 100 мл соев сос
- • сол, червен и черен пипер
- • босилек, риган, чубрица (може и др.)
- • 3-4 с.л. олио
Начин на приготвяне:
Ребърцата се измиват, след което се намазват обилно с олиото, солта, червения и черния пипер. Слагат се в тава. В отделен съд в малко гореща вода се размиват 2 с.л. мед, прибавят се соевият сос и бирата. Сместа се изсипва в тавата. Всяко едно ребърце се намазва с малко мед и се поръсва с босилек, риган и чубрица, може и други подправки на вкус. Пече се на умерена фурна, като времето е според вида на фурната.
По желание може да направите и картофи в останалата смес, след като извадите ребрата.