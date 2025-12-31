Бирено-медени свински ребърца на фурна

Необходими продукти:

около 1 кг ребъра/гърди

• 1 л бира

• 100 г мед

• около 100 мл соев сос

• сол, червен и черен пипер

• босилек, риган, чубрица (може и др.)

• 3-4 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Ребърцата се измиват, след което се намазват обилно с олиото, солта, червения и черния пипер. Слагат се в тава. В отделен съд в малко гореща вода се размиват 2 с.л. мед, прибавят се соевият сос и бирата. Сместа се изсипва в тавата. Всяко едно ребърце се намазва с малко мед и се поръсва с босилек, риган и чубрица, може и други подправки на вкус. Пече се на умерена фурна, като времето е според вида на фурната.

По желание може да направите и картофи в останалата смес, след като извадите ребрата.