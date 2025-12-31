Топ теми

Бирено-медени свински ребърца на фурна

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 333 )

Необходими продукти:

  • около 1 кг ребъра/гърди
  • • 1 л бира
  • • 100 г мед
  • • около 100 мл соев сос
  • • сол, червен и черен пипер
  • • босилек, риган, чубрица (може и др.)
  • • 3-4 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Ребърцата се измиват, след което се намазват обилно с олиото, солта, червения и черния пипер. Слагат се в тава. В отделен съд в малко гореща вода се размиват 2 с.л. мед, прибавят се соевият сос и бирата. Сместа се изсипва в тавата. Всяко едно ребърце се намазва с малко мед и се поръсва с босилек, риган и чубрица, може и други подправки на вкус. Пече се на умерена фурна, като времето е според вида на фурната.

По желание може да направите и картофи в останалата смес, след като извадите ребрата.

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *