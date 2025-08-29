Бисер Михайлов, Управител на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места: Язовирите на територията на областите Кюстендил и Благоевград разполагат с достатъчен обем за безпроблемно протичане и приключване на поливен сезон 2025г.

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места е най-големият клон, разположен на територията на две административни области с 5 броя обособени хидротехнически района. Стопанисваме и експлоатираменад 100 язовира, един от които е с обществена значимост- язовир Дяково, две големи пълноводни реки – Струма и Места, също така и огромна територия от изградени хидромелиоративни съоръжения и прилежащите им поливни площи.

Язовирите на територията на областите Кюстендил и Благоевград разполагат с достатъчен обем за безпроблемно приключване на поливен сезон 2025г.Язовир Дяково е запълнен на 63% от обема си, водоподаването е контролирано.Това заяви Бисер Михайлов, управител на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места. По думите му се работи за предоставяне на възможно най-добрата услуга и условия на земеделските производители и повишаване потенциала на Дружеството. Основната задача, пред която се изправяме е насърчаване на земеделските производители към внедряване и използване на водоспествяващитехнологии.

Продължаваме да работим върху възстановяването на участъци от главни напоителни канали и прилежащи хидромелиоративни съоръжения, на които не са извършвани ремонти повече от 60 години. С извършване на рехабилитации на хидромелиоративната инфраструктурата, доброто стопанисване и усилената работа за улавяне, разпределение и доставка на водни маси, целим да стимулираме земеделските производители към отглеждане на поливни култури.





