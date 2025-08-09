Бистришките тигри респектират козлите с разгрома в Гоце Делчев

Футболният отбор на “Банско” гостува на „Витоша“ (Бистрица) в пълен състав, след като отпаднаха и последните пречки пред Костадин Маринополиев и Мирослав Александров да играят. В групата за мача попаднаха невъзстановените Борис Божинов, Георги Фикийн и Йордан Лечов. Те ще влязат от резервната скамейка само ако се налага. Най-напред във възстановяването си е Фикийн, с чието включване наставникът Борислав Хазуров може да изненада противника. Това ще се случи, ако Ибрахим Шериф не излекува болежките, които имаше след домакинството на „Рилски спортист“ преди седмица. Младият атакуващ халф на козлите бе заменен принудително на полувремето заради проблеми с десния прасец, като на последните две тренировки на отбора той успя да се включи на пълни обороти. Срещу бистришките тигри се очаква да бъде използван напълно капацитетът и на Лазар Еринин, който също имаше лека травма, заради която бе оставен сред резервите при ремито 2:2 срещу самоковци. Завръща се и Атанас Тъпигьозов, за когото проблемите в кръста се появиха отново и той отпадна от списъка за мача с „Рилецо“, а под рамката като титуляр започна Абди Абдиков. Тогава сред резервите бе включен младият Кирил Ангушев, който през лятото дойде в „Банско“ от втория отбор на „Пирин“ (Бл). В тима на домакините също има някои въпросителни, след като при респектиращата победа с 5:0 над „Пирин“ (ГД) навън с травма напусна Станислав Петров. Той влезе като смяна, но след 27 минути се контузи. Другият футболист, който може да пропусне мача е Кристиян Вачев, който също излезе предсрочно от игралното поле след час игра.

Георги Фикийн Ибрахим Шериф

ВАСИЛ БОРИСОВ





