БИТКАТА ЗА ЮГОЗАПАДА! Контузии и наказания създават грижи на треньорите на „Беласица“ и „Вихрен“ за покриване на задължителната квота U21

Сериозни ребуси, предимно свързани с квотата U21, трябва да решават Христо Господинов и Борислав Кьосев преди неделната Битка за Югозапада между „Беласица“ и „Вихрен“. Старшията на комитите в 3-ти пореден мач ще подрежда състава си без Мартин Тодорски, чието наказание от 4 двубоя остана в сила, след като обжалването ог страна на бяло-червените пред Апелативната комисия на БФС не хвана дикиш. Вариантите се ограничават до избора кои двама измежду постоянно ротираните младоци Димитър Яръмов, Димитър Василев и Константин Йорданов да започнат сред стартовите 11. Добрата новина е, че най-сетне в групата се завръща Аспарух Смилков, докато очакваният половин година дебют на Тони Пасос буди оптимизъм, въпреки че джобният кариока прекара на терена в Драгалевци едва 20-ина минути. В отсрещния лагер, предвид контузията на Алекс Веселински и наказанието на Атанас Килов, заради изгонването му срещу русенските дракони, се отваря шанс на местните кадри Даниел Манолев, Алекс Тренков и Георги Коричков да докажат, че имат качествата да покрият квотата U21. В средата на терена продължава да липсва опитният Томи Костадинов, чиято пукната костица на стъпалото все още не е зараснала. В лагера на гостите правят всичко възможно да вдигнат за дербито титулярния вратар Станислав Нисторов, чиито ребра бяха натъртени в хода на домакинството срещу „Дунав“, като надеждите са стражът да се завърне под рамката в утрешния следобед.

Младите еделвайси Ал. Тренков и Д. Манолев са в очакване да получат шанс в дербито Д. Василев /на преден план /. и Д. Яръмов се надяват не само да носят вода в неделя Точно след месец А. Смилков се завръща в групата на домакините

В предишните 7 сезона на съвместния им престой в ЮЗ Трета лига „Бела“ и „Вихрен“ се срещнаха 13 пъти. Петричани имат 8 победи, 4 загуби и веднъж двубоят е завършил наравно. Любопитно е, че се забелязва доминация на комитите в последните 4 г., в които те са спечелили 6 пъти, а успехът се е усмихнал на еделвайсите само веднъж . Доста преди това, в периода 2005/2009 г. , когато комшиите деляха мегдан с най-добрите отбори у нас, преимуществото е на страната на гостите. В 8-те изиграни мача в родния елит санданчани са ликували в 4, противникът в 3 при едно равенство.

Солидно полицейско присъствие на и около стадиона ще бди за реда, засилен ще бъде и контролът на входовете. Домакините са в готовност да организират продажба на билети на обособена каса при входа на сектора за гости. Цените на входните талони са без промяна – 7 лв. за възрастни и 5 лв. за пенсионери и ученици.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





