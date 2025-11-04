БИТКАТА ЗА ЮГОЗАПАДА: Т. Калпаков: „Марек“ влезе със страх в дербито, после се пробуди и заслужено спечели, Хр. Арангелов: Допускаме грешки на растежа, но този път сме избрали и го следваме…

Седмица след триумфа срещу „Беласица“ в Петрич „Марек“ спечели и втората Битка за Югозапада срещу „Пирин“ с 3:1, за да отлепи ютията от дъното и да се доближи до отборите в златната среда на класирането. Наред с похвалите за победителите треньорът Танчо Калпаков беше максимално критичен към изявите на подопечните си най-вече в началните минути. „Всичко е добре, когато завършва добре. Благодарности за момчетата за хубавата победа. Изиграха този мач с много дух, воля и себераздаване. Може би трябваше да ни вкарат гол, за да се събудим. За мен това не е поведение на отбор, който иска да доминира. Влязохме със страх в двубоя, най-вероятно напрежението от липсата на точки си оказва влиянието. Радостното все пак е, че след като противникът поведе, нашият отбор се пробуди, започна да играе това, което искахме, и заслужено спечелихме. Водещото беше желанието за победа. Допуснахме обаче и много грешки, но това ще си го говорим в съблекалнята. Създадохме немалко положения, но и гостите направиха същото. Трябва да сме с по-чисти глави, да не се водим от емоцията, че трябва да го вземем непременно този важен мач. Хубаво е, че бързо върнахме попадението, още преди почивката, и така успяхме да вкараме и публиката в мача. Тяхната подкрепа е безценна и много ни помогна, както и в предната визита срещу „Беласица“. Енергията и зарядът по трибуните се пренесе на терена, дано така да вървим и занапред ръка за ръка. От нас зависи повече хора да идват на стадиона, но не с поведението ни в началото. За момента бягаме от красивата игра, а търсим резултати, защото с тях ще дойде успокоението и играчите ще разкрият потенциала си. Добрите отбори показват постоянство, към това се стремим и ние. Победите не са даденост, затова футболистите заслужават да се изкефят един ден на успеха и от следващия започваме да мислим за гостуването в Бургас“, заяви предводителят на дупничани.

Хр. Арангелов

Колегата му на отсрещната пейка Христо Арангелов бе доста по-обран в коментара си и противно на яростните критики от страна на феновете, не отвори нито дума за оставка. „Започнахме доста добре мача, владеехме ситуацията в първите 15-20 минути. Отбелязахме гол, после пропуснахме да затворим двубоя с второ попадение. След това с елементарна грешка допуснахме изравняване. Оставихме топката да излезе в корнер за противника, вместо да я овладеем. Доста такива грешки на растежа допуснахме, но явно младите състезатели трябва да минат през този етап и ние сме избрали този път на развитие. Домакините си взеха мача повече на желание и емоция. Не мисля, че „Марек“ ни е изненадал с нещо. Бяхме разучили и двете схеми на игра, които използват“, каза старшията на орлетата.

СТОЙЧО СТОИЦОВ