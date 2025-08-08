Битката на Кюстендил срещу ФЕЦ-а на милионера Ваньо Алексиев: Кауза пердута или прецедент, в който идеализмът ще победи парите

Засега май за черешовата градина на България ще останат малките победи като констатацията на омбудсмана, че фотоволтаиците до с. Гюешево са построени при много нарушения, а съветниците с декларация се врекоха, че повече няма да „засаждат“ панели върху плодородна земя

Кметът на Кюстендил да изтегли всички административни актове, свързани с планираната за изграждане фотоволтаична централа до с. Гюешево, за да не нарушават основните права на гражданите – това препоръча в началото на седмицата д-р Айсун Авджиев, гл. секретар на националния омбудсман, в отговор на подписката от 37 жители на кюстендилското село за спиране на проектите за добив на електроенергия от възобновяеми източници.

В частност селяните поискаха от омбудсмана отмяна на 2 заповеди за преотреждане на земеделски земи в местностите Тесларица и Вучковица, които ще бъдат застлани с волтаици. Промяната е одобрена през март 2023 г. от ОбС – Кюстендил и през април 2024 г. от ОДЗ – Кюстендил.

Според институцията на омбудсмана нарушенията около разрешителното за строеж на ФЕЦ до Гюешево са доста.

В мотивите на решения 1141 и 1142 на ОбС – Кюстендил се посочва, че на 10 март 2023 г. в сградата на „Кюстендилски строител“ АД се е състояло обществено обсъждане, но няма данни за разгласяване на събитието и осигурен транспортен достъп до Гюешево, което е на 20,5 км по шосе и 34 км по жп линията от Кюстендил, посочват юристите. Сред нарушените законови процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ са още „промените в предназначението на земеделските земи не отговарят на изискванията на закона и са извършени при липса на необходимите основания“, „приетите актове от страна на общината са с юридически дефекти и надхвърлят нейната компетентност“, а Решение на Конституционния съд от 2025 г. е категорично, че такива промени на предназначението на земеделска земя в земя за неземеделски нужди не могат да се правят без доказана нужда, каквато тук липсва.

Проектът е незаконен и ако институциите действат съгласно препоръките на омбудсмана, той няма да се реализира.

Победата на кюстендилското с. Гюешево е поредната в Кюстендилска област, която първа в страната обяви „Не на фотоволтаичните централи!“.

