Битката с пожара в Пирин ще продължи и утре, има нужда от доброволци

Битката с пожара в Пирин ще продължи и утре 17.08.2025г.
Сборният пункт е на разклона за село Плоски:
Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа.
В този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците като трябва да се има предвид, че в тази ситуация може да се наложи и да се изчаква известно време.
Ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност!
Всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи!
Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:
По възможност:
– Огнеупорно защитно облекло
– Каска
– Защитни очила
– Респиратор или маска
– Ръкавици – устойчиви на топлина, за защита на ръцете.
– Здрави обувки или ботуши – за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.
В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:
– Дълги дрехи, от несинтетични материи
– Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си носете храна и вода са собствени нужди!
Ако имате, вземете с вас – тупалки, лопати, мотики и пръскачки!
ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРИ НОСИ РЕАЛЕН РИСК ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА!
УМОЛЯВАМЕ ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ДА СПАЗВАТ СТРИКНО ИНСТРУКЦИИТЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА МЯСТО!
ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ, ХОРАТА ОКОЛО ВАС И НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИКАКВИ РИСКОВИ ДЕЙСТВИЯ!/НАДРБ