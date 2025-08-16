Битката с пожара в Пирин ще продължи и утре, има нужда от доброволци

Битката с пожара в Пирин ще продължи и утре 17.08.2025г.

Има нужда от доброволци!!!

Сборният пункт е на разклона за село Плоски:

Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа.

В този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците като трябва да се има предвид, че в тази ситуация може да се наложи и да се изчаква известно време.

Ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност!

Всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи!



Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:

По възможност:

– Огнеупорно защитно облекло

– Каска

– Защитни очила

– Респиратор или маска

– Ръкавици – устойчиви на топлина, за защита на ръцете.

– Здрави обувки или ботуши – за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.

В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:

– Дълги дрехи, от несинтетични материи

– Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си носете храна и вода са собствени нужди!

Ако имате, вземете с вас – тупалки, лопати, мотики и пръскачки!

ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРИ НОСИ РЕАЛЕН РИСК ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА!

УМОЛЯВАМЕ ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ДА СПАЗВАТ СТРИКНО ИНСТРУКЦИИТЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА МЯСТО!

ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ, ХОРАТА ОКОЛО ВАС И НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИКАКВИ РИСКОВИ ДЕЙСТВИЯ!/НАДРБ





