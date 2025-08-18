Биячите от „Локо Горна“ видяха сметката и на орлетата, ултрасите пак завряха…

Биячите от „Локомотив“ /ГО/ видяха сметката и на орлетата след екшъна срещу „Беласица“ в предния кръг, но не със силови методи, а изцяло с футболни средства. Железничарите измъкнаха трите точки с 1:0 в 87-та мин. с гола на резервата Акинтомиде Айени, който влезе на смяна четвърт час по-рано. Първото поражение на пиринци от началото на кампанията разбуниха духовете сред част от ултрасите и социалните мрежи завряха. Двубоят премина под диктовката на домакините, които обаче направиха куп пропуски пред противниковата врата. До почивката отлични шансове пропиляха Георги Търтов и Станислав Костов, веднъж защитник на гостите изби топката от самата голлиния. Една възможност се откри и пред „Локо“, но нямаше кой да подложи крак в малкото вратарско поле и да засече топката в мрежата на Красимир Костов. Подобна ситуация се разигра в 60-та мин. и в противниковия пенал, където четирима играчи в зелено-бяло се разминаха с кълбото след центриране от корнер и последвалата суматоха в близост до стража Кристиян Милушев, който до края буквално заключи вратата си. В 63-та мин. спаси шут на Марио Ивов, а след това отрази ударите на капитана Александър Дюлгеров и на Ст. Костов. Така се стигна до злополучния завършек, за който допринесе груба грешка на защитата. В добавеното време на двубоя и Никола Бандев не успя да преодолее с глава играча на мача под горнооряховската рамка.

Титулярните 11 на орлетата срещу „Локо Горна“



Дебютни минути през втората част получи последното попълнение Мариян Вангелов, четирите офанзивни смени обаче не помогнаха дори за равенството.

Благоевградските фенове пък отново подкараха любимия рефрен от края на миналия сезон срещу недалновидната политика на клубните шефове.

Сергей Якимов: Явно с това пораженческо мислене на треньори, футболисти и ръководители скоро град Благоевград няма да се радва на класен футбол, на хубави и стойностни мачове…… Просто ще си мислим че имаме отбор!!!!

Владимир Анастасов: Закривай тоя отбор, само харчат парите на Спасов, вместо да дигне ставките на работниците.

Anton Stoilov: Айде бе е смешници! Айде малко да се стегнем! Айде да играем като хората!

Валентин Шалев: След равенството в Габрово и срамната загуба от Горна Оряховица, господа ръководители, къде ви са юношите и обиграването на младите. Превърнахте любимия Пирин в нарицателно и никой вече да не се съобразява с нас. Къде е Жоро Спасов да го попитам къде е неговият Пирин и нормално ли е това, което се случва с отбора. Господа, вие превърнахте Пирин в семеен отбор.

Petar Dimitrov: След продължително и мъчително чакане, моментът дойде и страницата на отбора моментално е налазена от професори във футбола, стъпващи на стадиона един път на три години. Словоизлияния за Оскар. Отборчето си ни е супер.

Сем. Бойчеви: За всички беше ясно, че влизаме в този сезон без високи цели… Няма смисъл от обиди и напрежение. Все си мисля обаче, че все ще се намери треньорски тандем свързан Пирин и школата му. Като ще обиграваме наши момчета, поне да ги водят орлетата.

Ангел Гюров: За съжаление има и такива мачове, проспахме първото полувреме. Само Пирин

„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Боянов, Бодуров, Б. Иванов, Бандев, Търтов /55-Динев/, Близнаков /60-Вангелов/, Ст. Костов, Малинов /55-Е. Георгиев/, Ивов /82-Коваленко/.

„ЛОКОМОТИВ“ /ГО/: Милушев, Минков, Н. Колев /73-Айеви/, К. Тодоров /29-Симонс, 86-Аршев/, Аврамов, Ж. Иванов, Райков, Г. Колев /73-Цачев/, Майнис, Пасков, Роймар.

ТОНИ КИРИЛОВ





