Благодетелят на ОФК „Вихрен” Коко Динев иска безвъзмездно стадиона и прилежащия терен от 27 дка в санданското с. Левуново

Благодетелят на ОФК „Вихрен“ Коко Динев е с намерение да стопанисва безвъзмездно стадиона в санданското с. Левуново, както в момента стопанисва базата на градския стадион и тренировъчното игрище. Искането е депозирано до Общинския съвет и бе разгледано по време на заседание на Постоянната комисия по общинска собственост. В заявлението си той е посочил, че ще бъдат изградени два стадиона с две съблекални, тоалетни, седалки и капково напояване. Теренът, върху който е изграден стадионът, е с площ от 27 декара. Срокът за ползване на спортното съоръжение е за срок от една година.

Поставен бе въпрос към президента на ФК „Левуново”, съветника Костадин Миндов, как ще се отрази тренировъчният процес на местния футболен отбор. Той поясни, че лично е разговарял с Коко Динев, който му дал уверение, че е насочил бизнес интересите си към футболния клуб „Вихрен“. Споделил, че целта е мъжкият отбор да влезе в „А” група и всяка година по двама-трима юноши да се картотекират в отбора.

Членовете на ПК по общинска собственост одобриха предложението

„Изготвен е график за тренировки на нашия клуб и този на ОФК „Вихрен“, каза К. Миндов и допълни, че е разговарял с футболистите на клуба и в бъдеще тимът на Левуново да играе като дублиращ отбор на ОФК „Вихрен“. Това са намеренията, които се приемат положително и от футболистите и спортните деятели в с. Левуново.

Членовете на ПК по общинска собственост гласуваха единодушно направеното предложение от ОФК „Вихрен“.

По всяка вероятност с. Левуново е притегателно място заради минералната вода и това е основата причината от ОФК „Вихрен“ да се насочат към стадиона в селото. Освен това стадионът и спортната база са разположени върху голяма площ от 27 декара.

Последната дума е на председателския съвет, който ще трябва да гласува дали стадионът и спортната база в с. Левуново да се предоставят за безвъзмездно ползване на ОФК „Вихрен“.

ЛИДИЯ МАНЕВА