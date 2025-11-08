Благоевградската „Грома Холд“ сред фирмите, които ще строят новата магистрала на Румъния срещу 936 млн. евро

Регистрираната в благоевградското с. Бело поле „Грома Холд“ е една от фирмите, които спечелиха договора за изграждане на първия участък от магистрала A8 Търгу Нямц – Яш – Унгени с оферта от 4,76 милиарда леи (936 милиона евро). Заедно с „Европейски пътища“ АД и румънски компании благоевградската фирма ще построи 27-километровия път, който свързва град Търгу Нямц в Североизточна Румъния с границата с Молдова.

Лидер на консорциума е румънската Danlin XXL, като освен нея от румънска страна участва Intertranscom Impex. „Грома Холд“ е собственост на Христо Савев, а „Европейски пътища“ – на неговата майка Анка Савева.

Общата продължителност за завършване на участъка A8 е 46 месеца, от които 10 месеца са отделени за проектиране и 36 месеца за строителни работи. Строителството обаче ще представлява няколко технически предизвикателства и ще изисква 36 моста и надлези с обща дължина 8,5 километра, както и 4 тунела с обща дължина 1,7 километра и 3 пътни кръстовища.

През 2024 г. магистралната мрежа на Румъния нарасна със 140 километра, достигайки общо 1137 километра. Увеличението е част от по-широките усилия на страната за подобряване на транспортната й инфраструктура, като магистралите вече съставляват 6,3% от националната пътна система.

ВАНЯ СИМЕОНОВА