Благоевградската Къща на изкуствата остана без стопанин – на 55 г. този свят напусна писателят Калин Терзийски

Днес в София ще бъде погребан писателят, сценарист, художник и психиатър Калин Терзийски. Той напусна този свят в четвъртък вечерта само на 55 години.

Терзийски беше най-близкият човек на благоевградската литераторка Зоя Петрова. Свързваше ги покойният син на Петрова – Радослав Малинов, който от студентските си години беше приятел с Терзийски. След смъртта на Ради писателят пое грижите над майка му и доста често пристигаше от София в Благоевград – да гостува на вилата й, където живее, да я пребоядиса, да й помогне с работа по градинката или просто да си поговорят за Ради. В знак на благодарност Зоя, която гледаше на Калин като на свой син, завеща благоевградския си апартамент в жк „Запад“ за Къща на изкуствата и натовари Терзийски с документалните и организационни подробности. Двамата планираха да направят сефтето на Къщата тази година с представяне на най-новата книга на Терзийски пред почитателите му в Благоевград, след което да организират редовно изложби, четения, литературни дискусии… Терзийски обаче не дочака този ден, в който да посрещне първите гости.

Зоя Петрова и Калин Терзийски на последната им среща в Благоевград миналия септември, когато той й подари свой пейзаж

За последно двамата се срещнаха на рождения ден на Зоя Петрова миналия септември, когато Терзийски й подари свой пейзаж. След Коледа не са се чували – Петрова многократно му звъняла, но той не отговарял. „Казваше ми, че ще умре млад, и аз винаги му се карах да не говори така“, сподели вчера литераторката, която избухна в плач, след като научи черната вест.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършва Медицинския университет в София и работи в психиатричната болница в Курило, но по-късно се посвещава изцяло на литературата. Има дългогодишна кариера като сценарист в телевизии и радиа. През 2011 г. става първият български автор, отличен с Наградата за литература на Европейския съюз за сборника с разкази „Има ли кой да ви обича“. Сред учредителите е на Сдружението на българските телевизионни сценаристи и Асоциацията на писателите в България. Автор е на няколко сборника с разкази и три стихосбирки.

