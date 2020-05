Благоевградската моделка Александра Петканова обяви JJ за своя победител в „Като две капки вода”

Изпреварвайки събитията с няколко дни, благоевградската моделка и популярен инфлуенсър Александра Богданска-Петканова даде знак, за собствените си предпочитания за любим изпълнител в популярното музикално реалити „Като две капки вода”, чийто финал е днес. „Победителят, не мога да повярвам…”, това написа тя над снимка, на която е заедно с един от най-талантливите участници в тазгодишното издание – JJ . На финала днес пред строгото жури той ще се бори за победата в шоуто заедно с Фики Стораро, DARA и Маги Джанаварова.

Най-куриозният факт в осмото издание на „Като две капки вода” се случи в миналия кръг, когато единственият българин, носител на „Оскар”, актьорът Димитър Маринов, се оттегли сам, въпреки че стигна финала на четвърта позиция в класирането. На днешния финал четиримата ще имат възможност да заложат на свое любимо парче, с което да спечелят сърцата на зрителите. Лайнъл Ричи и песента Hello ще прозвучат в изпълнение на Фики, а DARA ще влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“. JJ избра Queen и Who wants to live forever, а Маги Джанаварова ще се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.

