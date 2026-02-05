Благоевградската снаха Алекс Раева: Не си намерих, а си родих майстора!

Певицата Александра Раева, съпруга на благоевградския бизнесмен Любомир Палаханов, определено си има шеф вкъщи. Само на 6 годинки дъщеричката й Лиа строява всички в две редици с безкомпромисен замах, пише „България Днес”.

„Казват, че всеки си намира майстора. Аз моя не само го намерих – аз си го родих!“, пише шеговито Алекс под видео с щерка си.

На кадрите тв водещата си играе с момиченцето, което дори в игрите на спира да командори: „Награда, победа и майка, строена в първия ред – пълен комплект! Хубавото е, че поне и двете ще ядем ябълки и ще се гушкаме“, сподели през смях Раева.