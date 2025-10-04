Благоевградската съветничка М. Гошева вдига втори старчески дом в с. Падеш

Тече проверка от екоинституциите за качеството на питейната вода, която ще се добива от сондажен кладенец

По-малко от 2 г. след като откри старчески дом в гр. Рила, общинската съветничка от СДС в Благоевград Мария Гошева подхваща строежа на такъв и в с. Падеш.

Заедно с брат й Ивайло Гошев, с когото са съсобственици на ДСХ „Св. Иван Рилски-75“ ООД, тя внесе в Басейнова дирекция комплексен проект за инвестиционна инициатива в местността Златовръх на благоевградското село, откъдето са корените им, и инвестиционен проект за бъдещия старчески дом. Само преди няколко месеца теренът мина през ОбС – Благоевград за поправка на допусната явна фактическа грешка, тъй като в ОУП на общината бе посочен за жилищно застрояване.

В момента институциите на МОСВ умуват върху водоснабдяването на имота, което ще е от тръбен кладенец с дълбочина 45 м. На дома ще му трябва средноденонощен дебит от 0,1 л/сек и годишен обем до 3154 куб.м/г. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма, а дъждовните ще се оттичат свободно по терена.

С дома в Рила М. Гошева явно започна верига старчески домове

Във връзка с изграждането на сондажния кладенец е извършено хидрогеоложко проучване чрез изграждане на проучвателен сондаж. Необходимо е да бъде извършен анализ на водата, за да се прецени дали ще е годна за питейно-битови цели, нужно е и определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточника. В случай че не могат да бъдат изпълнени тези две условия, ползването на вода за питейно-битови цели се определя като недопустимо, предупреждават от БДЗБР.

Дебитът на водното тяло под селото е достатъчен – разполагаемите ресурси са 1423,00 л/сек, а общо разрешеното водовземане от него по издадени разрешителни е 180,518 л/сек.

Към настоящия момент в БДЗБР се провежда процедура по определяне на санитарно-охранителна зона около бъдещия сондажен кладенец. Проектът трябва да мине и през РИОСВ, след което му остава само строително разрешение.

Припомняме, че през 2023 г. М. Гошева построи старческия дом в Рила по европроект. Той й излезе 1,2 млн., като половината от сумата с брат й покриха с банков кредит. В дома има 26 легла, а таксата, която плащат възрастните, е 1300 лв. ВАНЯ СИМЕОНОВА