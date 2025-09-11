Благоевградската тризначка Любов си честити 40-г. юбилей с мече и романтични балони, сестрите й изригнаха срещу англичани, които ги оставили да живеят като клошарки

„Е, това е краят на една ЕРА! Докато навлизам в следващата глава, мисля за всички сезони от живота, които ме оформиха в това, което съм днес. Всички хора, възможности и уроци. Животът е труден, но е и красив. Докато навлизам в тази нова глава, наистина искам да бъда по-целенасочена с времето си, по-благодарна, по-благодарна и просто да продължа да виждам всички прекрасни неща, които животът може да предложи! Наздраве за 40-годишнината!“, написа вчера в профила си в социалните мрежи популярната благоевградска тризначка Любов Станчева по повод юбилея, който чества. Снимката видимо е правена в дома й в Лондон, където наскоро тя се прибра заедно със съпруга си и дъщеричката им след няколко седмици, прекарани в Благоевград и на почивка в Гърция.

Любов с мече и балони, вероятно подарени от съпруга й за 40-ия й юбилей /сн. 1/, докато сестрите й /сн. 2/ спят по лондонските улици и се препитават с просия



За разлика от нея, сестрите й Вяра и Надежда, с които тя от години не поддържа връзки, пропуснаха да се отбележат като рожденички, което навремето бе едно от любимите им занимания. Профилите им във Фейсбук не са активни от месеци, само от време на време двете пускат в ТикТок по някой скандален свой клип, в който плюят англичаните, българите, цялото устройство на света и всеки, който им попадне на мушката. Двете от години живеят като клошарки по лондонските улици и непрекъснато се жалят от лошо отношение на англичаните към тях, които не им дават нито пари, нито подслон.

На последния клип Надежда е седнала на тротоара и видимо проси, но никой не й обръща внимание. Коментарът й е жесток:

„Ето така се живее в Англия с бългериън комюнитито. Няма консул, това кънтри също не помага! Само те питат през два часа дали си добре и ти казват да легнеш с алкохолици, наркомани, трафиканти и шизофреници, които излизат през две минути“, възмущава се Надежда от условията в приютите, в които понякога преспиват със сестра й.

Често двечките се правят на рускини, демонстрирайки доста колебливи познания на езика: „Я не понимаю, я не разбираю что такое простолюдие. Простолюдие, пожалуйста! Ето так, ето пед…ст!“ или „Здраствуйте, братушки! Ето красивая, ето прекрасная! Я люблю тебя! Досвидания!“.

В един от последните им клипове двете благоевградчанки се възмущават от родния шоубизнес. „Каква агресия изсипвате за това как сме говорили на руски. Какви сме Баби Яги! Защо, като сме нормални и натурални, сме Баби Яги? Вижте Галенчето, Преславчето, Цветелинчето Янева, вижте на какво приличат с тези ботокси, с тези дърпани фейсове! Нас не ни коментирайте. И, първо, ние не живеем в тази държава, че да ни хейтите толкова много. Живеем в друга държава. Спрете!“, нарежда Надежда.

