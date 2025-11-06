Благоевградските волейталанти измъчиха безгрешния лидер „Пирин“ /Рз/

Волейталантите на ВК „Благоевград“ измъчиха безгрешния лидер „Пирин“ /Рз/, който все пак се добра до третата си поредна победа в група „Б“ от първенството до 20 г. с 3:1 /26:24, 19:25, 30:28, 25:18/. Тимът от областния център на Пиринско засега е единственият отбор, успял да вземе гейм на разложани, а и малко му оставаше да затвори в своя полза и третия, за да поведе и да постави под напрежение домакините, които се отърваха в драмата с 30:28 и пречупиха съпротивата на гостите.

Благоевградчани са на 3-то място в таблицата с еднакво съотношение победи-загуби с втория „Етрополе“, но с точка по-малко. На четвъртата позиция изби „Миньор“, който изненадващо спря етрополци с 3:0 вкъщи. В Ихтиман „Марек“ навакса два гейма пасив срещу „Ботев“, но в ключовите моменти на решителната пета част допусна повече непредизвикани грешки от опонента си и се размина с дебютната си победа в кампанията, засядайки на дъното с 1 т., а в неделя в зала „Спортна“ пристига водачът с пълен актив. На „Благоевград“ пък предстои втора последователна визита в Етрополе, а пернишките чукове гостуват на ихтиманци.

В другите потоци с 3 от 3 са „Люлин“ и ЦСКА /гр. „А“/, „Дея спорт“ /гр. „Г“/ и „Ботев“ Вр /гр. „Е“/, с 2 от 2 е „Хебър“ /гр. „В“/, докато „Спартак Интер Груп“ е начело в гр. „Д“ с едно поражение.

СТОЙЧО СТОИЦОВ