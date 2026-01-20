Благоевградските стрелци на „Пирин“ с 3 медала от държавното първенство с пневматично оръжие

Състезателите на „Пирин“ спечелиха 3 медала от държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие за мъже, жени, младежи и девойки, което се проведе в зала „Арена София“. Сребро в отборната надпревара на пушка заслужиха Симеон Йорданов, Тодор Митов и Борислав Стаменов. Те бяха изпреварени само от триото на „Тракия“ (Пд), а с бронза се окичиха представителите на АП „Спорт“ (В. Търново). Трети от благоевградчани се класира Александър Данчов сред младежите до 21 г. Той пропусна пред себе си на пушка шампиона Кристиян Витанов (Тракия) и Мартин Иванов (Тракия).

Отборът на „Пирин“ след награждаването в София

Кр. Витанов, М. Иванов и Ал. Данчов (вдясно)

Ф. Бояджиев току-що е получил бронзовия си медал



Първото отличие за пиринци от проявата в столицата донесе Филип Бояджиев в дисциплината 40 изстрела на 10 метра с пневматична пушка при юношите до 18 г. Той подобри и личния си рекорд с натрупаните 398,7 точки. В същата дисциплина при девойките до 18 г. неговата съекипничка Виолета Стоянова зае 4-то място, изоставайки едва с 2 десети от третата, ала с изключително солиден резултат от 408,1 т. Останалите състезатели на „Пирин“ – Николета Топузова, Виктория Григорова, Екатерини Вергини, Йорданка Митева и Росен Туповичарски, подобриха личните си постижения. В шампионата се включиха близо 300 стрелци от цялата страна.

ИВАН ДЕЛЧЕВ