Благоевградските съветници отхвърлиха предложение на кмета силна музика да се таксува по 50 лв.

По 51 евроцента плащаме след Нова година за обществена тоалетна, по-високи стават таксите за Историческия музей

Общинските съветници на Благоевград отхвърлиха предложение на кмета Методи Байкушев за въвеждане на такса от 50 лв. за силна музика. С промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на общината вчера бяха направени редица допълнения и изменения, част от които касаят създаването на ново звено „Транспорт“ и ангажиментите, което то ще поеме. Създадоха се три нови услуги, касаещи таксиметровия превоз на пътници в общината. 30 лв. ще струва промяната на обстоятелства, вписани в разрешение за таксиметров превоз, 10 лв. е одобрената такса за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз, а прекратяването на дейността на разрешителното ще става със заявление и ще е безплатно.

Местният парламент на Благоевград разпореди ползването на обществените тоалетни да е със заплащане от 1 лв., или 51 евроцента, от 1 януари 2026 г. Ще се наложи ли промяна на тази такса след Нова година за удобство на гражданите предстои да разберем. Създадоха се няколко нови услуги, касаещи издаване на разрешителни за отсичане, кастрене и изкореняване на едно или повече дървета, както и на лозя, собственост на физически и юридически лица, с такса съответно 15 и 25 лв. и 30 дни време за изпълнение. Превозен билет за транспорт на добита дървесина извън горските територии пък ще струва 10 лв.

По-високи цени на билетчето в Регионалния исторически музей одобри още ОбС. Входът става 5 лв. за ученици, студенти и пенсионери, а за възрастни – 10 лв. При групови посещения над 20 души цената става съответно 3 и 6 лв. на човек, а таксата за посещение в детския музеен кът от 1 хлапе с придружител ще е 6 лв.

Увеличават се и наемите на залите, както и цената на беседите на български и чужд език.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА