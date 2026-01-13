Благоевградският актьор Петър Петров-Перо сред фаворитите за главната роля на Христо Стоичков в игрален филм

Яви се първи пред журито в телевизионния кастинг и се нареди сред 11-те претенденти да изиграят Камата

Актьорът Петър Петров- Перо от Благоевград е сред фаворитите за ролята на Христо Стоичков. Той е сред 11-те претенденти, които бяха избрани в телевизионния кастинг за главната роля в игралния филм за Камата. 32-годишният благоевградчанин се представи първи пред журито, в чийто състав са режисьорът Мартин Макриев, актьорите Аня Пенчева и Александър Димов, както и спортният журналист Владимир Памуков. С монолог-имитация на легендарния футболист П. Петров направи силна заявка да спечели ролята и призна, че неговата детска мечта е била да стане футболист.

Петър е роден на 06.04.1993 г. в Благоевград. Завършва Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”, актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ в класа на проф. Иван Добчев и магистратура „История и съвременност на философията“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Играе на сцените на Младежкия театър в София, в театър „Възраждане“, ДТ в Габрово и др. Участвал е в представленията „Черна дупка“, „Говори ми като дъжда“, „Изкуство в клетка“, „Практики на принуденото тяло“, „Процесът“, „Сексуални перверзии“, „Сладка смърт“, „Късметлията с ръждивия пистолет“, „Орото ламя е“, „Ескориал“, „Вуйчо Ваньо“ и други. Снимал е в международни филмови продукции като „The Outpost”; „We die young”; както и в националните такива „Шекспир като улично куче“ и „Екшън“. Участвал е и в сериалите „Братя“ и „Пътят на честта“.

В интервю за в. „Струма“ той споделя, че е избрал актьорската професия интиутивно, в момент, в който е търсил истинското си призвание. Първото си излизане на сцената сравни с първата целувка – с много тръпка и висок адреналин, което винаги ще помни.

На въпроса коя за него е най-трудната роля, актьорът отговаря така: „Във всяка роля има нещо трудно за разбиране и нещо, което може би никога няма да разбереш. Всичко, което отнема повече време за неговото изграждане, в един момент се превръща в трудност. Това, от своя страна, е дивидент за интелекта, така се стимулира да работи повече и съответно да постига повече. Може да се каже, че трудното е еквивалент на успешното. В такъв случай нека да ни е по-често трудно”, посочва в интервюто актьорът.

Да изиграеш Христо Стоичков е една от трудните актьорски задачи, тъй като трябва да се намери сечението между легендата и многопластовата органична личност на прототипа. Кой от 11-те кандидати ще се справи най-добре с това предизвикателство, предстои да разберем. Стискаме палци на благоевградския актьор Петър Петров.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА