Благоевградският бегач И. Балабанов триумфира в националния шампионат, брат му М. Балабанов със сребърен дубъл

Двукратният балкански вицешампион Иво Балабанов от „Атлет-Мездра” спечели златен медал от националния шампионат на България по лека атлетика, който се проведе в базата на НСА „Васил Левски“ в София. В бягането на 5000 метра благоевградският национал закова хронометрите на 15:11.55 минути, като единствено Иван Андреев от „Дунав” опита да го изпревари накрая, но в крайна сметка завърши втори с 15:13.85 мин. Исмаил Сенанджи от „Евър” (Вн) зае трето място с 15:18.74. Друг бивш състезател на „Джордан“ (Бл) – Мартин Балабанов, направи сребърен дубъл в столицата.

Иво Балабанов М. Балабанов след награждаването на 1500 м.

Н. Първанов току-що е предал щафетата на новото попълнение в „Хермес 2022“ Ал. Василев Анастасия Пейчева





По-малкият брат на И. Балабанов бе победен два пъти от представителя на „Тракия-96“ (Пд) Мартин Проданов. В битката им на 800 м благоевградчанинът изостана с 41 стотни от първенеца, който финишира за 1:52.40 мин., а с бронза се окичи Иван Иванов (Юниверсал Сф) с 1:53.51. Ден по-рано на 1500 м се получи същото класиране, а резултатите на призьорите бяха 3:50.02, 3:52.27 и 3:54.75. В шампионата се пуснаха и два клуба от областния център на Пиринска Македония. Председателят на „Хермес 2022“ Николай Първанов е четвърти в десетобоя и десети в хвърлянето на копие, а Анастасия Пейчева – шеста на 1500 м. Щафетата на 4х400 м, съставена от Христо Панев, Димитър Петков, Н. Първанов и Алекс Василев, зае седмо място. Гюлетласкачът на „Джордан“ Радослав Коцев се нареди 14-ти с постижение от 10.90 м.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





