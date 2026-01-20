Благоевградският евродепутат А. Новаков ще защитава в ЕП новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд. евро

Благоевградският евродепутат и лидер на ГЕРБ в Пиринско Андрей Новаков е един от тримата докладчици на ЕП по новия регламент за Европейския фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028-2034 г. Заедно с колегите му Карло Реслер от Хърватия и Елси Катайнен от Финландия вчера в ЕП в Страсбург те представиха пред евродепутатите предложенията за обединяване на регионалните, земеделските и други фондове в национални „пакети“, обединени в т.нар. национални и регионални партньорски планове.

Предложението е част от многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. и е съвместна отговорност на комисиите по бюджети, земеделие и регионално развитие. Регламентът ще определи правилата за разпределянето на над 780 милиарда евро европейски средства за всички държави членки след 2027 г.

Според Андрей Новаков в новия модел, що се отнася до България, се предвижда значително по-силна роля за регионите и общините, така че проектите да отразяват реалните нужди на хората на терен. Обсъжда се и по-голям дял от средствата да бъде насочен към селските райони – особено важно за България с оглед на предизвикателствата, свързани с обезлюдяването.

Той подчертава и ролята на кметовете и местните власти, както и значението да разполагат с ясна информация за общия бюджет от 22,3 млрд. евро. От тази сума 19,5 млрд. евро са предвидени за селскостопанска политика, развитие на селските райони, кохезионна политика, мерки за миграция, сигурност и граничен контрол, над 8 млрд. евро са планирани за по-слабо развитите региони, почти 2 млрд. евро – за Социалния климатичен фонд, близо1 млрд. евро – за миграция, сигурност и вътрешни работи, а около 733 млн. евро – за трансгранично сътрудничество.

Ролята на докладчиците е ключова – те водят преговорите от името на ЕП, подготвят доклада по законодателното предложение и защитават интересите на регионите, местните общности и държавите членки в процеса на договаряне на новия европейски бюджет и в преговорите със Съвета на ЕС.

Работата по регламента ще продължи през 2026 г. и 2027 г., като ЕП подготвя и междинен доклад по преговорите за многогодишния бюджет, който се очаква да бъде гласуван през май 2026 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА