Благоевградският ексдепутат Андрей Гюров – премиер: законова пречка няма, има обаче морална

Благоевград най-после може да има премиер – макар и служебен, макар и за малко. В оставащите броени дни до избора на президента Радев кой да оглави кабинета, който ще проведе предстоящите парламентарни избори, все по-често се спряга името на ексдепутата от ПП – Благоевград Андрей Гюров, който в момента работи като преподавател в Американския университет. Според различни източници той единствен от 7-мината членове на прословутата „домова книга“ още не е отказал на Радев да поеме поста и на практика президентът няма да има друг избор, освен да посочи него.

Неслучайно от няколко дни в общественото пространство се лансира тезата, че Европейската централна банка (ЕЦБ) е оневинила Гюров, който бе отстранен като подуправител на БНБ заради влязло в сила решение за конфликт на интереси, и е сложила под подозрение дейностите на българските институции.

Фактите обаче имат и друг прочит. По време на дело в Съда на Европейски съюз, където Гюров жали отстраняването си от БНБ, ЕЦБ изрази мнение, че „самото съществуване на персонални ползи не значи автоматизирано спор, в случай че те не въздействат директно върху решенията на подуправителя“.

За разлика от тези витиевати изказвания, позицията на Българската народна банка е безапелационна.

През юли 2024 година УС на БНБ открива несъответственост и приключва пълномощията на Андрей Гюров като подуправител. Основанието е решение на Антикорупционната комисия от края на юни, съгласно което той не може да заема длъжността, защото по едно и също време е бил член на политическа партия и съучастник в комерсиално сдружение.

Главният правист на БНБ Нели Драгинова декларира пред съда, че законът за БНБ категорично не разрешава шефът и подуправителите да правят друга активност, с изключение на преподавателска или присъединяване в сдружения, в които БНБ има дял.

По думите й Гюров не е уведомил УС за спомагателните си дейности, не е изискал позволение, каквото законът изисква, при встъпването си в служба през юли 2023 година е подал погрешна декларация и в продължение на 4 месеца не е предприел дейности за премахване на несъвместимостта.

Това, акцентира БНБ, не е „спор на ползи“, а жестоко нарушаване на законови условия.

Преди да бъде определен за подуправител, през 2022 г. Андрей Гюров беше претендентът на Политическа партия „Продължаваме промяната“ за шеф на Българска народна банка. Тогава съществени подозрения провокира дипломата му, която след това бе легализирана, само че състезанието за шеф се провали.

За късия си престой в Народната банка Гюров се замеси в поредица от проблеми, като закъснение на отпечатването на 21 млн. банкноти от 100 лева, провален търг за избор на печатница, липса на контракт за доставка на банкнотна хартия и обществен гаф, при който разгласи несъществуващо нарастване на минималните наложителни запаси.

Скандал провокира и появяването му на партийно събитие на „Продължаваме промяната“ в Благоевград заедно със служителка от БНБ, където определено не му беше място като подуправител на банката.

Въпреки всички тези обстоятелства името на Гюров се спряга активно за длъжността служебен министър председател.

Формално той действително не е освободен от БНБ, а е в неплатен отпуск, затова изборът му за премиер няма да е противозаконен. Ако това се случи, той би трябвало да подаде оставка от БНБ. Въпросът обаче остава – доколко е допустимо човек с погрешна декларация и серия институционални гафове да бъде назначен на един от най-високите държавни постове, та макар и за кратко“

ВАНЯ СИМЕОНОВА