Благоевградският Пато и голаджия на почти 43 г. подсилиха „Славата“ в битката за промоция

Левият бек на „Кюстендил“ Ахмед Адемов и голаджията на почти 43 г. Деян Христов подсилиха „Струмска слава“ за тежката пролетна битка с „Рилски спортист“ за промоция във Втора лига от квотата на третия ешелон на Югозапада. Роденият преди 32 лета в Гоце Делчев защитник, който по време на престоя си при орлетата получи прякора благоевградския Пато, се завръща на стадион „Христо Радованов“ след 18-месечна пауза. В този период той носеше екипа на съседите от „Кюстендил“. Освен под Хисарлъка и в „Пирин“ /Бл/ кариерата му дотук мина и през „Места“ (Хаджидимово), „Пирин“ (Гоце Делчев), „Оборище“, „Банско“, „Добруджа“, „Септември“ (Симитли), ЦСКА 1948 II… „Чувствам се много добре. Идвам в позната обстановка при познати хора и съм щастлив от това. Пожелавам си да съм здрав и да помогна с моите качества на отбора, за да постигне целите си “, заяви при представянето му Адемов.
Радващият се на рядко срещано футболно дълголетие Д. Христов натрупа 350 мача в професионалния футбол и продължава да къса противниковите мрежи в аматьорската група, както го правеше и на младини. Бройката на отборите, чиято атака е водил, гони цифрата 20. През есента беше водещ стрелец на „Витоша“ /Бистрица“ с 12 попадения, а след разформироването на тигрите най-бързо реагираха от ръководството на „Славата“ и вече имат на разположение ударно нападателно трио в лицето на Христов, капитана Александър Аспарухов и ексорлето Любомир Тодоров. „Досега съм имал няколко покани от г-н Кирил Николов /б.р. президента на „Стр. слава“/ да се присъединя към отбора, но все нещо ни разминаваше. Високите цели, които има клубът, и коректните отношения между ръководство и играчи ми допада и това ме спечели. За това и аз съм тук, за да помогна с каквото мога“, заяви неостаряващият ветеран.
Третият сигурен в обновената селекция на радомирци е стражът Александър Михайлов, който идва от „Миньор“ /Пк/. Отливът на играчи от досегашния състав започна с Георги Марянов, който реши да окачи бутонките на пирона. Отпратени бяха Виктор Стойков, Димитър Владимиров, Алекс Дамянов, Светослав Тасев, Симеон Симеонов и Деян Осман, които имаха периферна роля в тима на Стефан Гошев.
СТОЙЧО СТОИЦОВ