Благоевградският Пато и голаджия на почти 43 г. подсилиха „Славата“ в битката за промоция

Левият бек на „Кюстендил“ Ахмед Адемов и голаджията на почти 43 г. Деян Христов подсилиха „Струмска слава“ за тежката пролетна битка с „Рилски спортист“ за промоция във Втора лига от квотата на третия ешелон на Югозапада. Роденият преди 32 лета в Гоце Делчев защитник, който по време на престоя си при орлетата получи прякора благоевградския Пато, се завръща на стадион „Христо Радованов“ след 18-месечна пауза. В този период той носеше екипа на съседите от „Кюстендил“. Освен под Хисарлъка и в „Пирин“ /Бл/ кариерата му дотук мина и през „Места“ (Хаджидимово), „Пирин“ (Гоце Делчев), „Оборище“, „Банско“, „Добруджа“, „Септември“ (Симитли), ЦСКА 1948 II… „Чувствам се много добре. Идвам в позната обстановка при познати хора и съм щастлив от това. Пожелавам си да съм здрав и да помогна с моите качества на отбора, за да постигне целите си “, заяви при представянето му Адемов.

Д. Христов A. Адемов



Радващият се на рядко срещано футболно дълголетие Д. Христов натрупа 350 мача в професионалния футбол и продължава да къса противниковите мрежи в аматьорската група, както го правеше и на младини. Бройката на отборите, чиято атака е водил, гони цифрата 20. През есента беше водещ стрелец на „Витоша“ /Бистрица“ с 12 попадения, а след разформироването на тигрите най-бързо реагираха от ръководството на „Славата“ и вече имат на разположение ударно нападателно трио в лицето на Христов, капитана Александър Аспарухов и ексорлето Любомир Тодоров. „Досега съм имал няколко покани от г-н Кирил Николов /б.р. президента на „Стр. слава“/ да се присъединя към отбора, но все нещо ни разминаваше. Високите цели, които има клубът, и коректните отношения между ръководство и играчи ми допада и това ме спечели. За това и аз съм тук, за да помогна с каквото мога“, заяви неостаряващият ветеран.

Третият сигурен в обновената селекция на радомирци е стражът Александър Михайлов, който идва от „Миньор“ /Пк/. Отливът на играчи от досегашния състав започна с Георги Марянов, който реши да окачи бутонките на пирона. Отпратени бяха Виктор Стойков, Димитър Владимиров, Алекс Дамянов, Светослав Тасев, Симеон Симеонов и Деян Осман, които имаха периферна роля в тима на Стефан Гошев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ