Благоевградският свещеник Ст. Бербатов домакин на 10-г. от основаването на Българската църковна община в Люксембург

Благоевградският свещеник Стоян Бербатов бе домакин в събота на 10-годишнината от основаването на Българската православна църковна община „Св. Йоан Рилски“ в Люксембург. Гост на честването, посетено от десетки българи от Люксембург и Германия, беше Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, който извърши тържествено богослужение заедно с предстоятеля Ст. Бербатов и свещениците Николай Николов от енорията в Кьолн и Георги Фотакиев от Варна. В храма беше и временно управляващият българското посолство и консул в Брюксел Венета Заякова, която отговаря и за нашите сънародници в Люксембург.

Отец Бербатов /крайният вдясно/ на богослужението, отслужено от митрополит Антоний



Празникът на църковната община се проведе в катедралния храм на Вселенската патриаршия „Св. Николай Чудотворец“, който редовно се предоставя за богослужение на българската православна общност.

С пристигането си в Люксембург митрополит Антоний донесе за поклонение частица от мощите на св. патр. Евтимий Търновски като част от духовния път на светеца из Западно- и Средноевропейската епархия.

След богослужението владиката благодари на свещенослужителите, които от основаването на енорията досега превърнаха „Св. Иван Рилски“ в център на духовността и вярата за хилядите нашенци в Люксембург.

Припомняме, че отец Стефан Бербатов пое богослужението тук, след като преди години замина да живее със съпругата си в Брюксел. Освен в Люксембург той обгрижва църковните ни общини „Св. Патр. Евтимий“ в гр. Хаселт, както и Българската православна църковна мисия „Св. Злата Мъгленска“ в Антверпен в Белгия. Преди време той инициира редовни срещи на българите на брюкселската „Шан-з-Елизе“, в стилното арт кафе „Луиза”, където всяка седмица нашенци се събират, за да разговарят за църковната история, за основните догмати и постулати на православната вяра.

ВАНЯ СИМЕОНОВА