Благоевградският „Ултрас Левски“ втори на „Синя есен“ в Самуилово

20 отбора, съставени от привърженици на столичния гранд „Левски“ от цялата страна, спретнаха блиц републиканско първенство в рамките на тазгодишното издание на традиционния турнир „Синя есен“, провеждан в петричкото с. Самуилово. Шампион безапелационно стана „Сини и верни“ (Елин Пелин), който се наложиха с 3:0 над „Ултрас Левски“ (Благоевград). Победителите взеха единия полуфинал срещу „София Запад“ с 2:0, в другия благоевградчани спечелиха с дузпи с 3:1 над „Торсида“ (Кюстендил) след нулево равенство в редовното време. По регламент от 4-те групи, съставени от по 5 отбора, които играха „всеки срещу всеки“ на 4 терена, излязоха първите два тима, оформили четвъртфиналните двойки. Резултатите от тях: „Силни и верни“ – „Завинаги сини“ (Гоце Делчев) 1:0, „Торсида“-„Левски Валтата“ 2:1, „Левски на левскарите“-„София Запад“ 1:2, „Ултрас Левски“-„Нови Искър“ 4:1. По време на официалната церемония по закриване на турнира с появата си пред участниците изненада вокалът на „Ахат“ Звездомир Керемидчиев, който предпремиерно изпя песента „Да живее свободата“, посветена на футболния „Левски“ и верните му привърженици. Радо Шишарката и Володя Стоянов също бяха сред поканените артисти на събитието, призвани да забавляват множеството. В хода на турнира феновете отвориха сърцата си и в специалната урна за благотворителнст бяха събрани 8800 лв. за лечението на Славчо Трендафилов от с. Ключ. Паралелно тимът на „Левски на левскарите“ беше най-настоятелен и с 1500 лв. спечели наддаването в традиционния търг за таблото с резултатите от Синя есен 2025, като сумата ще бъде пренасочена към благотворителните инициативи на „Левски фемили“ и „Блу бойс“ (Петрич).

„Левски на левскарите" спечели търга за таблото с резултатите от Синя есен 2025.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






