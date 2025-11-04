Благоевградският учител, диджей и водещ A. Ишев вдигна уникална сватба на дъщеря си в присъствието на над 150 гости

Бендът на Гъмзата, светлинно дрон шоу и ретро кола от 1951 г. сред изненадите на събитието

Благоевградският учител Антон Ишев, който преподава физическо възпитание и спорт в Математическата гимназия, а също така е диджей и водещ на сватбени тържества, заведе дъщеря си Цветелина пред олтара в присъствието на над 150 гости.

Чаровната млада дама и избраникът й Даян Митев се запознават по време на следването си в Софийския университет, където миналата година завършват „Информационни системи” във Факултета по математика и информатика и понастоящем работят заедно като програмисти в голяма международна компания в столицата. Даян прави предложение на любимата си на 30.10.2023 г., когато е и рожденият й ден, а две години след това е самата сватба, състояла се в известна резиденция в София.

Най-развълнуни бяха родителите на булката Антон и Мая Ишеви, които „предадоха“ единствената си дъщеря на Даян, за да продължат заедно по нов път. В унисон с това изключително емоционален бе и танцът на Цвети с баща й, а изненадите следваха една след друга.

За сватбената церемония пристигнаха Йордан Йончев-Гъмзата и неговият бенд, популярната водеща Биляна Цанева, както и диджеите Славчо Иванов и Илко Налджиев. Емоциите бяха подсилени и от специална фотосесия пред храм-паметника „Александър Невски“ и специално наетата ретро кола „ДеСото”, автоматик, от 1951 г. Кумството бе „поверено“ на сем. Вълкови, които също са IТ специалисти, и са близки приятели на Цвети и Даян.

Наред с ефектната торта и фойерверките запомняща се бе и първата изява на сем. Митеви на дансинга, като в случая ставаше въпрос не просто за танц, а за цялостна авторска хореография от две части. Първата бе класическа – с елементи на валс, последвана от „латино епизод“, като булката смени две сватбени рокли, както и обувките, и заедно с Даян събраха погледите на всички, още повече че са тренирали цяла година, подготвени от учител по латино танци.

Цвети по време на фотосесията /сн. 1/, с Гъмзата и диджей Илко Налджиев /сн. 2/, с избраника си Даян пред ретро колата /сн. 3/ и с част от гостите при тортата и фойерверките /сн. 4/ сн.3 сн.4 Булката в танц с баща си А. Ишев /сн. 5/ и повеждайки хорото, следвана от майка си /сн. 6/ сн.6 Младоженците със сем. Ишеви Цвети и Даян на фона на ефектното и запомнящо се дрон шоу

Безспорната атракция и най-големият сюприз, поднесен от Антон и Мая Ишеви, бе зрелищно дрон шоу, също по авторски сценарий. Във въздуха бяха вдигнати 100 безпилотни летателни апарата и с прожектори бяха изобразени роза, сърце, датата на годежа, на сватбата и имената на булката и младоженеца. Наред с истинското имаше и виртуално шампанско от светлини, а под бурните аплодисменти на гостите Цвети и Даян се подчиниха на надписа и възгласите „Горчиво“, а купонът продължи до зори.

„Скъпи наши деца, Цвети и Даян! Пожелаваме ви любовта ви да бъде силна и вярна, домът ви – пълен с топлина и смях, а сърцата ви – винаги отворени един към друг. Нека всеки ден да ви носи радост, разбирателство и благодарност, че сте заедно. Обичаме ви и винаги ще бъдем до вас!“, обърнаха се Антон и Мая Ишева към дъщеря си и зетя, когото приемат за свой син, и развълнувани споделиха, че вече имат две деца.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА