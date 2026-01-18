Благоевградският хандбалист В. Митев: Дебютът за националния отбор е нещо специално, преследваме титла и купа в Люксембург с „Берхем“

Благоевградският хандбалист Валентин Митев бе сред изявените спортисти от Пиринско, които първи започнаха с официалните изяви през годината. Юношата на „Интер“ (Бл) дебютира за мъжкия национален отбор и беше сред основните оръжия на държавния селекционер Илиян Василев срещу Турция в двата мача на разменено гостуване, които трикольорите загубиха и не можаха да се класират за същинската фаза на европейските квалификации. 26-годишният състезател на люксембургския вицешампион „Берхем“ бе използван предимно в защита в Шумен и не можа да се разпише, но 4 дни по-късно в Орду имаше офанзивни функции и наниза 5 гола.

Валентин Митев



– Валентине, с какви чувства се прибираш в клубния си отбор след официалния дебют за националния тим?

– Прибирам се с много положителни емоции и гордост. Дебютът за националния отбор е нещо специално за всеки състезател. Същевременно съм и мотивиран – това беше важна стъпка, но и отговорност да продължа да работя още по-сериозно.

– Каква е оценката за представянето ти от старши треньора на нашия отбор Илиян Василев?

В. Митев получи безрезервна подкрепа от родителите си за дебюта в националния мъжки тим – евроквалификацията с Турция в Шумен на 7 януари

– Получих както позитивна обратна връзка, така и конкретни насоки какво трябва да подобрявам. За мен това е най-важното – да знам върху какво да работя, за да съм по-полезен на отбора.

– Как те посрещнаха в „Берхем“, нещо казаха ли ти относно участието ти в евроквалификацията?

С бронзовия юношески тим на „Интер“ и треньорката С. Арабаджиева след държавните финали в Бургас през 2015 г.

– Все още не съм се виждал лично със съотборниците си, но получих много поздравления и пожелания за успех. В клуба следяха участието ми с националния отбор и отношението беше изцяло позитивно, което допълнително ме мотивира.

– Имахме ли сили да елиминираме Турция?

Сезонните цели с фланелката на „Берхем“ са първи места в шампионата на Люксембург и за купата на Великото херцогство

– Да, имахме своите шансове. В определени моменти показахме, че можем да се противопоставим, но на това ниво всеки детайл е решаващ.

– Какво не ни достигна, къде изоставаме?

Благоевградчанинът (вдясно ) се разписа 5 пъти в Орду

– Най-вече опит и постоянство през целите 60 минути. Има моменти, в които губим концентрация, а срещу такива отбори това се наказва веднага. Трябва повече време за сработване и още мачове на високо ниво.

– Беше капитан на държавния юношески отбор, в този ред на мисли първата ти повиквателна при мъжете не позакъсня ли?

– След юношеските години не мога да кажа какво точно се е случвало и какви са били причините да не бъда повикан по-рано. Факт е, че повиквателната според мен дойде малко късно, при положение че продължавах да играя на високо ниво и в добри клубни отбори. Най-важното е, че сега получих шанс и съм напълно концентриран върху представянето си и бъдещето.

– Вярно ли е, че си имал предложение от друга европейска страна?

– Имало е разговори и интерес, но нищо конкретно, което да коментирам в детайли. В момента съм концентриран изцяло върху „Берхем“ и ангажиментите си там.

– Какви са нагласите в „Берхем“ през този сезон, какви цели преследвате?

– Нагласите в „Берхем“ са много високи. В момента се борим за първото място в лигата, а предстои и четвъртфинал за купата на страната срещу бившия ми отбор „Каерйенг“. Това е допълнителна мотивация, но целта е ясна – ще се борим за златото и в двата турнира.

– Чувате ли се с първата ти треньорка Софка Арабаджиева?

– Да, постоянно се чуваме. Винаги, когато се прибирам в България, ходя да тренирам при нея. Тя е човекът, който ми е дал основите и съм изключително благодарен за всичко, което е направила за мен. Стана и треньор на годината в Благоевград, което напълно заслужава. Благодаря също така на моето семейство и на моята приятелка за тяхната постоянна подкрепа и вяра в мен. Те винаги са ме мотивирали да давам най-доброто от себе си и да се развивам, което ми помага и в професионален план.

Разговаря ИВАН ДЕЛЧЕВ