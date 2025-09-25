Благоевградският художник Румен Дешев „изригна“ в самостоятелна изложба, колеги и приятели го поздравиха на откриването

Благоевградският художник и ЮЗУ преподавател Румен Дешев „изригна“ в стамостоятелна изложба, която бе открита миналата вечер в кокетна частна галерия в центъра на Благоевград. Авторът показва само нови платна, рисувани специално за тази експозиция през последните 2 месеца паралелно с участията му в няколко пленера в страната. Той цяла вечер бе обект на поздравления и овации от колеги, ценители и приятели, дошли да споделят събитието и да се насладят на творческите му търсения. Сред публиката бяха деканът на Факултета по изкуствата доц. Валери Пастармаджиев и колегите художници Огнян Георгиев, доц. Христо Шапкаров, проф. Георги Драчев, един от учителите му в гимназията Живко Янев, майка му и сестра му, доц. Златко Павлов, както и много студенти на автора.

Директорът на градската художествена гелария Иван Милушев призна, че останал изненадан от разчупването на статуквото в новите платна в сравнение с досегашното творчество на Р. Дешев като начин на мислене и усещане за композиция.

Многобройна публика от колеги, приятели и ценители на изкуството се събраха на откриването на изложбата Иван Милушев и Ема Канайкова представиха автора Доц. Христо Шапкаров не скри, че е силно впечатлен от новите творби /сн. 5/ на младия си колега сн.5 Румен Дешев с декана на Факултета по изкуствата доц. Пастармаджиев

„В тези абстрактни на вид работи се усеща великолепна рисунка, която Румен притежава още от гимназиалните години. Това са неща, които се и учат, но добрият рисувач, какъвто безспорно е Румен, ги носи по рождение. С тази умела рисунка резултатът в тази изложба е великолепен, с много малко средства се казва много. Ще си позволя да цитирам един голям английски художник – Рейнолдс, творил по- миналия век, че добрата картина е една мисъл, закачена на стената. Това звучи странно в първия момент, но като се замислим, ще осъзнаем, че е много вярно. Добрата картина е мисъл, която носи в себе си емоция и вдъхновение за този, който гледа и я възприема. Така стоят нещата според мен с тази изложба на Румен. Пожелавам му много почитатели да видят тези нарисувани мисли и някои да ги отнесат в домовете си, за да споделят уюта им“,откри изложбата Иван Милушев и честити на автора и на присъстващите духовното събитие.

Пословичен с таланта си да избягва публични речи, Румен Дешев с широка усмивка се пошегува, че за първи път ще се въздържи от дълги слова и като символичен домакин покани гостите да се насладят на общуване с изкуството.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






