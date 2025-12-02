Благоевградски гимназисти се включиха в занятия за защита на националната сигурност

Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, част от състава на Трето бригадно командване, проведоха семинарни занятия с ученици от 10 и 11 клас в четири училища на територията на община Благоевград. Обученията бяха посветени на подготовката за защита на родината и развитие на основни умения за национална сигурност.

В инициативата се включиха Националната хуманитарна гимназия, 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ и 5-то СУ „Георги Измирлиев“, съобщи armymedia.bg.

Обучението е част от дейностите, които военнослужещи от батальона провеждат с учениците през учебната 2025-2026 г. В рамките на срещите гимназистите се запознаха с ролята на Българската армия, с основни понятия от отбраната, както и с действия, изискващи дисциплина, отговорност и екипна работа.