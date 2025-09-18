Благоевградски деца подаряваха рисунки на изрядни шофьори

Малчугани от детска градина „Ведрица“ в Благоевград подариха свои рисунки на изрядни водачи в обявения Ден без загинали на пътя. Придружени от старши полицай Петър Касев и старши полицай Иван Джупанов, дечица от детска градина „Ведрица“ умилиха водачите в Благоевград с личното си послание да шофират внимателно и да ги пазят на пътя, като им подариха нарисувани от тях самите рисунки и флаери, предоставени от РЗИ-Благоевград. Беседа с децата на тема пътна безопасност проведе старши инспектор Летиф Парушев – началник група „Патрулно постова дейност“ в сектор „Охранителна полиция“ при 01 РУ-Благоевград, като ги запозна с основните правила за пресичане и безопасно поведение на пътя, а малчуганите от своя страна приятно изненадаха с познанията си как се пресича на светофар и как се пътува безопасно в автомобил.





