Благоевградски национал с разместена челюст след хандбален мач в Люксембург

Благоевградският национал Валентин Митев стана жертва на опасен сблъсък в мача на неговия отбор „Берхем“, който спечели гостуването си на „Еш“ с 29:26 (9:15) от 12-ия кръг на хандбалния шампионат в Люксембург. Юношата на „Интер“ (Бл) влезе в 15-та мин., а малко по-късно подхвана контраатака, но бе съборен с удар в гърба. При падането той си удари главата в пода и се оказа, че има разместване на челюстта. Лекарят на двубоя оказа първа помощ на пострадалия, който повече не влезе в игра. Победата остави „Берхем“ в битката за титлата. Тимът има 18 точки и заема трето място във временното класиране. С толкова е и вторият „Дюделанж“. Лидерът „Диферданж“ е окупирал върха с 22 т., ала е изиграл и мач повече от преследвачите. Четвърти е „Еш“ с 14 т. „Получи се неприятен сблъсък, но в нашия спорт се случват такива неща. Вече съм добре и се готвя за четвъртфинала от турнира за купата на Люксембург, където срещаме бившия ми отбор „Каерйенг“, коментира В. Митев.

ИВАН ДЕЛЧЕВ