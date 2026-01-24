Топ теми

Благоевградски национал с разместена челюст след хандбален мач в Люксембург

Дата:
от: Спорт
Коментирай
( 341 )

Благоевградският национал Валентин Митев стана жертва на опасен сблъсък в мача на неговия отбор „Берхем“, който спечели гостуването си на „Еш“ с 29:26 (9:15) от 12-ия кръг на хандбалния шампионат в Люксембург. Юношата на „Интер“ (Бл) влезе в 15-та мин., а малко по-късно подхвана контраатака, но бе съборен с удар в гърба. При падането той си удари главата в пода и се оказа, че има разместване на челюстта. Лекарят на двубоя оказа първа помощ на пострадалия, който повече не влезе в игра. Победата остави „Берхем“ в битката за титлата. Тимът има 18 точки и заема трето място във временното класиране. С толкова е и вторият „Дюделанж“. Лидерът „Диферданж“ е окупирал върха с 22 т., ала е изиграл и мач повече от преследвачите. Четвърти е „Еш“ с 14 т. „Получи се неприятен сблъсък, но в нашия спорт се случват такива неща. Вече съм добре и се готвя за четвъртфинала от турнира за купата на Люксембург, където срещаме бившия ми отбор „Каерйенг“, коментира В. Митев.

ИВАН ДЕЛЧЕВ

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *