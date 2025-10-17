Благоевградски ресторант спипан в кражба на вода, общината също с акт за незаконни тревни поливки

Благоевградско заведение бе спипано в кражба на вода от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/. Сигналът срещу разположения в парк Бачиново „River Garden“ е подаден от ВиК ЕООД в Благоевград и по същество е за констатирана манипулация на разходомера на ресторанта. Проверка на място констатирала, че помпеното оборудване и водомерните устройства са демонтирани, без за това да е уведомена БДЗБР. Кражбата на вода ще бъде санкционирана с акт, чийто размер най-вероятно ще бъде обявен през ноември.

С акт е и община Благоевград за ползване на водовземно съоръжение – водохващане на р. Благоевградска Бистрица, за извършване на водовземане за обезпечаване нуждите на бюджетно звено БД „Спортни имоти“, а именно поливане на тревни площи без разрешително, издадено по реда на Закона за водите. За това нарушение предвидената санкция е от 2000 лв. до 10 000 лв.

Сред любопитните сигнали, постъпили през септември в дирекцията, е подаденият от столична туристическа агенция, касаещ с. Уши, община Трекляно. От агенцията алармирали, че от 22 август селото няма вода, с изключение, по думите на местен, на една къща, свързана с водоизточника преди резервоара.

Проверката на водоизточниците, захранващи селото, довела и до статистическото откритие, че в с. Уши живеят само 3-ма жители, както и че за битово-питейното им водоснабдяване няма издадено никакво разрешително. Въпреки теча собственикът на крайната къща намерил начин да се водоснабдява, макар и за сметка на останалите 2/3 от съселяните му.

В хода на проверките бяха доказани още сигнали за ежедневен режим на водата в дупнишкото с. Самораново и в радомирското с. Гълъбник, с решаването на чиито проблеми са натоварени местните ВиК дружества.

Кюстендилска политическа партия пък се ожали, че във водопроводната мрежа на гр. Кюстендил се изливат води от коритото на река Соволянска Бистрица, която е замърсена с тежки метали (олово, цинк, уран, арсен), тъй като преминава през територията на бивш оловно-цинков рудник, а в нея се изливат и отпадни води от съществуващи по-горе рибарници. Проби на водата вече са в столична лаборатория и се чакат резултатите.

През месец септември 2025 г. Басейнова дирекция е съставила 11 акта за установяване на административно нарушение, сред които на разложката „Божанов Груп“ ЕООД – за незаконно водовземане, необходимо й за производството на бетон, на кюстендилската „Стримон спа“ АД, община Перник и ВиК – Кресна – за неизпълнение на предписание и др. Разложката „Калдариум” ЕООД на Кристина Кърпачева ще е сред получилите най-солидни глоби заради водоснабдяване с минерална вода на обществена минерална баня и 2 външни басейна в с. Елешница без издадено разрешително за водовземане от минерални води.

ВАНЯ СИМЕОНОВА