Благоевградски рефер в компанията на две дами тръгва за Пазарджик

Благоевградският лайсмен Йордан Гошев тръгва в компанията на две дами за Пазарджик. Това отреди Съдийската комисия на БФС, след като включи сина на наставника на „Струмска слава“ Стефан Гошев в бригадата за неделния двубой между „Хебър“ и „Янтра“ в откриващия кръг на Втора лига. Двата отбора извежда на ст. „Георги Бенковски“ кюстендилецът Антонио Антов, в обувките на първи асистент влиза чаровницата Павлета Рашкова, а ролята на резерва на триото е поверена на Кристина Георгиева. Ден по-рано главният арбитър от града под Хисарлъка ще съблюдава за реда по скамейките и изрядността на смените в сблъсъка на двете ЦСКА на стадиона в баровския столичен квартал Бистрица. Също днес юношата на „Пирин 2001“ Геро Писков влиза в тъмната стаичка на ВАР в тандем с Никола Попов на „Арена Арда“, където гостува „Славия“. На тримата на терен начело със самоковеца Мариян Гребенчарски ще помага край игрището русокоската Християна Гутева.

Павлета Рашкова Йордан Гошев Кристина Георгиева

Е. Равначки премени съдиите в Пиринско като манекени



Битката на „Лаута“ между „Локомотив“ /Пд/ и „Черно море“ поема перничанинът Димитър Димитров, на когото ще асистира любимият треньор на детската академия „Хлапетата“ Николай Попниколов. Свирката на „Герена“ за мача на лидера „Левски“ с пловдивските канарчета е връчена на друг представител на футболната Темида от миньорския център Любослав Любомиров, а отговорници за видеоарбитража са Драгомир Драганов и Станимир Тренчев. С назначение се сдоби и роденият в село Кулата тъчрефер Костадин Тановчев, който ще вее флагчето в домакинството на хегемона „Лудогорец“ срещу „Берое“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ