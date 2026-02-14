Благоевградски рефер в компанията на две дами тръгва за Пазарджик

Благоевградският лайсмен Йордан Гошев тръгва в компанията на две дами за Пазарджик. Това отреди Съдийската комисия на БФС, след като включи сина на наставника на „Струмска слава“ Стефан Гошев в бригадата за неделния двубой между „Хебър“ и „Янтра“ в откриващия кръг на Втора лига. Двата отбора извежда на ст. „Георги Бенковски“ кюстендилецът Антонио Антов, в обувките на първи асистент влиза чаровницата Павлета Рашкова, а ролята на резерва на триото е поверена на Кристина Георгиева. Ден по-рано главният арбитър от града под Хисарлъка ще съблюдава за реда по скамейките и изрядността на смените в сблъсъка на двете ЦСКА на стадиона в баровския столичен квартал Бистрица. Също днес юношата на „Пирин 2001“ Геро Писков влиза в тъмната стаичка на ВАР в тандем с Никола Попов на „Арена Арда“, където гостува „Славия“. На тримата на терен начело със самоковеца Мариян Гребенчарски ще помага край игрището русокоската Християна Гутева.
Битката на „Лаута“ между „Локомотив“ /Пд/ и „Черно море“ поема перничанинът Димитър Димитров, на когото ще асистира любимият треньор на детската академия „Хлапетата“ Николай Попниколов. Свирката на „Герена“ за мача на лидера „Левски“ с пловдивските канарчета е връчена на друг представител на футболната Темида от миньорския център Любослав Любомиров, а отговорници за видеоарбитража са Драгомир Драганов и Станимир Тренчев. С назначение се сдоби и роденият в село Кулата тъчрефер Костадин Тановчев, който ще вее флагчето в домакинството на хегемона „Лудогорец“ срещу „Берое“.
